Mancano 2 giorni a Natale e già oggi strade e autostrade italiane hanno iniziato a riempirsi di auto, con gli italiani intenti a raggiungere le mete per festeggiare le feste. Festeggiamenti che potrebbero subire nuove strette a seguito del Consiglio dei Ministri e della cabina di regia, ma senza divieti di spostamenti.

Traffico sempre più sostenuto accompagnato da un peggioramento delle condizioni meteo su tutto lo Stivale, già da domani interessato da maltempo che dal centro-nord si sposterà poi leggermente verso sud, facendo passare Natale e Santo Stefano al freddo e sotto pioggia o neve.

Previsioni del traffico vigilia, Natale e Santo Stefano

Come detto già in queste ore si stanno registrando numerose code sulle principali arterie autostradali, come ad esempio la A14 Bologna - Taranto con 8 km di coda tra Faenza e Forlì o in tangenziale ovest di Milano all'altezza del bivio A1/Tangenziale Ovest. Anche nella giornata del 24 dicembre il traffico sarà sostenuto, specialmente verso località di montagna e verso il sud, più caldo e soleggiato, con osservate speciali le autostrade, A1 (Milano - Napoli), A5 (Torino - Monte Bianco), A8 (Milano - Laghi), A14 (Bologna - Taranto) e A24 (Roma - Teramo).

Stesso discorso per il traffico nel giorno di Natale, con situazione sostenuta nelle prime ore della giornata, specialmente lungo A4 (Torino - Trieste). A Santo Stefano attenzione al rientro per il weekend di festa, con le autostrade che per tutto il giorno potranno essere invase da auto dirette verso le grandi città.

Per informazioni in tempo reale potete collegarvi al sito di Autostrade, mentre per chiusure e deviazioni potete consultare la pagina apposita sul sito Anas.

Previsioni meteo vigilia, Natale e Santo Stefano

A peggiorare la situazione ci penserà il tempo: le previsioni meteo per i prossimi giorni infatti danno cielo coperto e precipitazioni a nord e centro per il 24 dicembre, mentre al sud la situazione sarà migliore con fenomeni sparsi unicamente sulla Campania.

Il meteo a Natale non migliorerà: pioggia sparsa su tutto il nord, con neve in montagna, ma in miglioramento verso sera, esattamente come al centro. Al sud il tempo peggiorerà verso la serata, per poi interessare con piogge Campania, Molise e Puglia durante Santo Stefano, quando nord e centro vedranno nuovi peggioramenti con piogge sparse un po' ovunque.