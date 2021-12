Il 2021 non è stato certo un anno fortunato per il mondo dell’auto. Sullo sfondo di una crisi dei chip che secondo gli analisti potrebbe durare fino al 2023, si sono abbattute altre sciagure come i contagi da covid nelle fabbriche di mezzo mondo, l’aumento dei costi delle materie prime e la nave cargo Ever Given (contenente migliaia di pezzi di ricambio) bloccata per giorni nel Canale di Suez.

E il video che vi mostriamo mette in evidenza l’ennesima sventura per le quattro ruote.

Pieno inverno

Le riprese pubblicate dalla testata russa VL.ru mostrano una nave completamente avvolta da uno spesso strato di ghiaccio. L’imbarcazione, carica di decine di veicoli provenienti dalla Corea del Sud, attracca al porto di Vladivostok in condizioni incredibili. In effetti, sembra di assistere alla scena di qualche film apocalittico, ma situazioni come queste sono piuttosto frequenti in quella zona del pianeta.

Il capitano della nave, infatti, non fa una piega e tranquillizza i giornalisti dicendo che il rigido clima del Mar del Giappone crea spesso disguidi del genere e che il suo equipaggio è abituato a gestire certi inconvenienti.

Un raschietto non basta

Curiosamente, la nave si chiama “Sun Rio” e batte la bandiera di Panama dove le temperature medie si aggirano tra i 24 e i 32 gradi tutto l’anno. Decisamente diversa la situazione sulla tratta Busan-Toyama-Vladivostok dove in pieno inverno difficilmente si vede il segno positivo sul termometro.

In ogni caso, la clientela europea può stare tranquilla. I veicoli imbarcati sono destinati al mercato russo e potrebbero essere esemplari di Honda Jazz e Toyota Roomy.

Sta di fatto che per rimuovere il ghiaccio i marinai sono costretti ad usare spesso le maniere forti. Oltre ai lanciafiamme, c’è chi impiega bastoni o piedi di porco, altro che il classico raschietto per i parabrezza (o altri metodi consigliati per affrontare le temperature invernali). Inutile dire che alcune auto vengano danneggiate involontariamente.