Non si può negare che la 507 sia uno dei modelli più famosi nella storia di BMW. Ciò è dovuto principalmente al fatto che moltissimi clienti fossero celebrità del calibro di Elvis Presley, che ha acquistato due delle 254 unità prodotte.

La disponibilità della 507 è, quindi, molto limitata e trovarne una in vendita di questi tempi è molto raro. Ciò non vuol dire però che il mercato sia fermo, perché ogni tanto saltano fuori esemplari in vendita come questo bellissimo che vedete nelle immagini.

Ce ne sono solo 21 di questo colore

Quella che vedete nelle foto è una BMW 507 completamente originale e prodotta il 14 gennaio 1958, come certifica il documento "BMW Classic Zertifikat" che accompagna l'auto. Si tratta della numero 110 su 254 prodotte, dotata di un hard top removibile e dell'impianto di scarico originale. A prima vista, il colore può sembrare piuttosto banale, ma questo grigio metallizzato Silbergrau la rende ancora più rara: così, infatti, dalla fabbrica ne sono uscite solo 21.

Qual è la sua storia

Prima di essere venduta ufficialmente, questa BMW 507 è stata esposta fino al maggio del 1958 all'interno dello stabilimento BMW di Monaco; è stata poi consegnata al suo primo proprietario, Gustavo Zingg, uomo d'affari tedesco dirigente di Mercedes-Benz Venezuela che la portò oltre-Oceano. L'auto ha fatto ritorno in Germania nel 1960 e, da quel momento, non ne ha più varcato i confini.

Nel 2007 è stata completamente restaurata dagli specialisti di BMW Classic e poi, nel 2014, sottoposta ad un'ispezione approfondita per la valutazione dello stato di conservazione ricevendo la certificazione BMW Factory Expertise come prova della qualità delle finiture e dell'autenticità delle componenti. Il motore e il cambio manuale ZF a quattro marce sono stati cambiati e sostituiti con ricambi originali, il che ha garantito a questa 507 di conquistare ben 900 punti su una scala massima di 1.000 attribuita dal BMW Classic.

Il prezzo supera i 2 milioni di euro

La macchina ha attualmente 84.743 km ed è in vendita da Hemmings ad un prezzo di circa 2,16 milioni di euro. Come si vede dalle foto, l'auto è in ottime condizioni e non necessita né di riparazioni né di manutenzione.