Tra le offerte di gennaio, non può mancare Citroen: le proposte riguardano tutti i modelli della Casa, e tra questi la recente Citroen C4, sia con motorizzazione elettrica che tradizionale. Vediamo, ad esempio, l’offerta su una delle economiche versioni a gasolio.

La Citroen C4 Feel con il BlueHDi da 110 CV, dotata di cambio manuale e Start&Stop, ha un listino di 25.250 euro, che scende a 22.650 euro, oppure a 21.950 euro aderendo al finanziamento SimplyDrive.

Con un anticipo di 6.425 euro, le rate mensili sono 35 da 158,96 euro (TAN 5,49%, TAEG 7%), mentre la rata finale ammonta a 12.800,5 euro, per un massimo di 30.000 km. L’offerta, non cumulabile con altre in corso, è valida fino ad esaurimento stock; inoltre, la versione PureTech 130 CV viene offerta con la rata mensile allo stesso importo.

Vantaggi

Lo sconto iniziale di Citroen, pari a 3.300 euro con il finanziamento, è interessante considerando l’assenza di incentivi statali specifici. Le rate mensili da 159 euro risultano piuttosto basse, in rapporto al prezzo e alla categoria della C4, moderno SUV Coupé di segmento C.

Svantaggi

E’ vero che in questo periodo si viaggia di meno, ma 10.000 km l’anno per una vettura diesel sono inferiori alla media. Nelle auto in stock potrebbero essere compresi accessori, che fanno alzare il prezzo di partenza.

In sintesi