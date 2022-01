Ormai è da un paio d'anni che vediamo nelle foto spia la prossima generazione della Mercedes GLC, e all'inizio pensavamo che il suo debutto sarebbe stato a inizio 2022. Ancora non è stata presentata però, e probabilmente non farà il suo debutto prima di fine anno, ma Mercedes sta continuando coi test invernali dei muli da collaudo.

E la protagonista di queste nuove foto spia è una variante speciale della GLC, la AMG 63, che in realtà potrebbe potenzialmente chiamarsi "63e" per via di un modulo ibrido.

Ibrido 2.0 più potente del V8

Rispetto ai precedenti muli da collaudo in assetto standard, la GLC 63e AMG di queste foto si distingue per la carreggiata più ampia, la griglia Panamericana, i cerchi di grandi dimensioni e i freni maggiorati, anche se la maggior parte dei dettagli è ben coperto dalle camuffature. Non si possono però nascondere i quattro scarichi posteriori, che lasciano pochi dubbi che si tratti di una AMG.

La nuova GLC sembrerebbe anche leggermente più grande del modello che andrà a sostituire, il che potrebbe significare un maggior spazio interno.

E a proposito di interni, la GLC di prossima generazione dovrebbe ricevere la disposizione dell'abitacolo più recente di Mercedes, con più schermi e tecnologia. Di base dovrebbe avvicinarsi molto a quanto visto sulla Classe C, con tanto di infotainment centrale montato in basso sulla plancia.

Ci sarà anche un corposo cambiamento sotto il cofano, perché la GLC AMG sarà spinta da un 2.0 Turbo a quattro cilindri ibrido plug-in (da cui il nome "63e"). La potenza complessiva dovrebbe superare i 650 CV, e ciò sarebbe un bel passo avanti rispetto ai 475 CV della GLC AMG attuale, che fra l'altro ha un molto più grande V8 twin-turbo a disposizione.

La scelta del nome 63e non è stata confermata, ma secondo alcune voci Mercedes sta valutando di rinominare con questa nomenclatura tutti i modelli AMG 63e dotati di motore ibrido.

La prossima generazione di GLC standard dovrebbe fare il suo debutto entro la fine dell'anno e arrivare sul mercato prima dell'inizio del 2023, ma probabilmente la variante AMG non si mostrerà in contemporanea con quella normale e per lei dovremo aspettare l'anno prossimo.