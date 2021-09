Mercedes prosegue con i test su strada del SUV GLC di nuova generazione, un’operazione che impegna l'azienda da ormai qualche tempo visto che le prime foto spia risalgono a più di un anno fa.

Gli scatti rubati rivelano una novità piuttosto interessante per l’auto della Casa di Stoccarda, l’introduzione delle quattro ruote sterzanti. Si tratta di una tecnologia che il marchio tedesco aveva già sperimentato su modelli recenti come la Classe S, la EQS, la AMG GT Coupé e la AMG GT Coupe 4.

Sistema adottato dalla nuova Classe C

Il crossover di lusso della Stella si servirà probabilmente dello stesso sistema che equipaggia la nuova Classe C che può essere equipaggiata in via opzionale con ruote posteriori sterzanti fino a un angolo di 2,5 gradi.

Il suo funzionamento prevede che fino a 60 km/h le ruote posteriori girino nella direzione opposta a quelle anteriori, mentre a velocità più elevate tutte e quattro le ruote si muovono nella stessa direzione. Le ruote posteriori sterzanti non solo hanno vantaggi in termini di riduzione del raggio di sterzata, rendendo l’auto più manovrabile in città, ma aumenta anche la stabilità, soprattutto in curva a velocità più elevate.

Il V8 sparirà dalle motorizzazioni

La nuova GLC dovrebbe utilizzare la stessa configurazione utilizzata sull'ultima Classe C poiché condivide la medesima piattaforma tecnica con la berlina di segmento D presentata all'inizio di quest'anno.

Ciò implica che la versione sportiva AMG GLC 63 non monterà più il tradizionale motore V8, ma sarà equipaggiata con un propulsore a quattro cilindri elettrificato preso in prestito dalla famiglia di compatte AMG A45.

Il prototipo Mercedes avvistato nei pressi e all’interno del circuito del Nürburgring presentava una carrozzeria e dei gruppi ottici pressoché definitivi, un’indizio sul fatto che nei prossimi mesi dovrebbe la nuova GLC dovrebbe essere presentata in anteprima mondiale.