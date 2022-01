Nel mese di gennaio, Opel ha proposto varie offerte speciali sui propri modellii: verso la fine del mese, ad esempio, c’è il finanziamento Scelta Opel sulla Mokka a benzina, con cifre leggermente riviste rispetto all’inizio dell’anno.

Per una Opel Mokka Edition 1.2 T 100 CV con cambio manuale a 6 marce, il listino già ribassato di 21.200 euro può scendere fino a 20.300 euro pagando a rate. Versando un anticipo di 4.100 euro, ci sono 35 rate mensili da 199 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,35%), con una maxi rata di 13.198,02 euro per un massimo di 30.000 km.

L’offerta comprende il servizio Flexcare Silver per tre anni o 30.000 km, vale a dire estensione di garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria; in più, se si richiede un preventivo online, si ottengono altri 750 euro di sconto.

Per accedere a questa proposta, tuttavia, è necessaria l’applicazione dello “Speciale Voucher” online, che prevede la permuta o la rottamazione di un usato.

Vantaggi

L’offerta di Opel permette di acquistare la Mokka con una rata mensile particolarmente bassa: sono 199 euro più le spese, pagando dopo il primo mese e con l’aggiunta dei servizi di garanzia e manutenzione. L’anticipo di 4.100 euro può essere compensato con una vettura in permuta.

Svantaggi

L’offerta è valida solo con il voucher online, ottenibile in caso di permuta o rottamazione di un’auto. Occorre sempre considerare i costi in più: oneri finanziari, tasse, spese varie ed eventuali accessori nelle vetture in offerta.

In sintesi