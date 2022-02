La quarta generazione della Skoda Fabia ha debuttato a maggio 2021, ma le novità per il modello non sono ancora finite. Dato che – al momento – non è prevista una versione RS nei piani della Casa ceca, l’allestimento Monte Carlo verrà confermato come il top di gamma. E in una serie di bozzetti, Skoda rivela come sarà, appunto, questa versione abbinata alla nuova Fabia.

Look ancora più dinamico

La compatta di Mlada Boleslav viene presentata con la tinta rossa per la carrozzeria e il tetto nero a contrasto. Proprio questi due colori sono i protagonisti di questa versione, che si riconosce per le calotte degli specchietti, i profili dei finestrini e la griglia in nero lucido.

Negli sketch si notano anche i cerchi in lega maggiorati (probabilmente da 18”) e fari posteriori bruniti, anche se quest’ultimo dettaglio potrebbe essere scartato sulla versione di serie.

Le caratteristiche della Monte Carlo sono ben evidenti anche nell’abitacolo, il quale è arricchito da numerosi dettagli rossi su plancia, tunnel centrale e pannelli delle portiere. È anche probabile che i sedili vengano offerti con rivestimenti esclusivi per denotare ulteriormente questo allestimento della Fabia.

Motori e (possibili) prezzi

Per quanto riguarda assetto e meccanica della Fabia, ci aspettiamo una taratura delle sospensioni un po’ più rigida e un’altezza da terra ridotta di qualche millimetro per aumentare la sensazione di sportività.

Nel bozzetto degli interni della Skoda si vede il cambio manuale a 6 rapporti e ciò fa capire che la Monte Carlo sarà offerta anche con la motorizzazione 1.0 TSI a tre cilindri da 110 CV. Non dovrebbe mancare, comunque, la possibilità di scegliere anche il cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti.

L’ingresso nel listino della Monte Carlo è questione di qualche mese. Ci aspettiamo un prezzo di partenza leggermente più alto dei 22.000 euro necessari per la 1.0 TSI DSG Style da 110 CV.