Le offerte in Casa Toyota nel mese di febbraio si applicano a tutti i modelli della gamma, compresa una recentissima e inedita SUV compatta come la Yaris Cross ibrida.

Accanto al finanziamento Toyota Easy, che prevede anticipo, piccole rate mensili e rata finale, ci sono i vantaggi del WeHybrid Bonus, offerto dalla Casa e dalle Concessionarie in caso di permuta o rottamazione di qualunque usato di proprietà da almeno 5 mesi.

Per un listino di 23.150 euro anziché 25.900 euro, l’anticipo è di 5.170 euro, mentre le rate mensili sono 47 da 188,72 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,27%); al termine, la maxi rata ammonta a 13.311,25 euro, sempre con la possibilità di permuta, restituzione o riscatto.

In questa offerta non sono compresi servizi aggiuntivi, che sono comunque numerosi, e possono essere richiesti variando gli importi delle rate.

Vantaggi

Per aderire a questa offerta sulla Yaris Cross, la richiesta di Toyota è di dare in cambio un usato qualsiasi, posseduto da almeno 5 mesi: è prevista, quindi, anche una permuta, che può servire per coprire l’importo dell’anticipo.

Le rate mensili sono particolarmente basse, inferiori ai 200 euro al mese anche con le spese di incasso.

Svantaggi

Gli importi del finanziamento vanno calcolati aggiungendo oneri finanziari, costi fissi ed eventuali accessori in più sugli esemplari in offerta. Attenzione anche ai tempi di consegna: la vettura va ordinata entro febbraio, ma è immatricolabile entro fine agosto.

In sintesi