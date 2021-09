I più attenti lettori della nostra rubrica settimanale della prova dei consumi reali avranno di certo notato che l'appena testata Toyota Yaris Cross Hybrid è riuscita a percorrere i 360 km di tragitto standard da Roma a Forlì consumando poco meno della sorella minore Yaris Hybrid.

La cosa può aver sorpreso molti, soprattutto pensando al fatto che la Yaris Cross è più grande, alta e probabilmente pesante della Yaris. Anche l'aerodinamica sembra essere sfavorevole alla versione crossover rialzata, ma i risultati di consumo quasi identici fra le due meritano una spiegazione e un confronto che cerchiamo fare assieme a voi.

Yaris Cross e Yaris, praticamente alla pari

Come prima cosa occorre dire che la differenza tra i consumi delle due vetture dotate dello stesso propulsore full hybrid 1.5 tre cilindri a benzina (+ elettrico) da 116 CV complessivi è davvero minima. Parliamo di 3,55 l/100 km per la Yaris Cross contro i 3,60 l/100 km della Yaris, un vantaggio di efficienza del 1,39% per la Cross che si traduce in 0,18 litri di benzina in meno (12,78 contro 12,96 litri) e 30 centesimi di euro (21,59 contro 21,89 euro a parità di prezzo della benzina).

Toyota Yaris Cross Hybrid Toyota Yaris Hybrid

Lo scarto così ridotto rende comunque eccezionale il risultato della Toyota Yaris Cross che diventa così il SUV crossover più efficiente tra i full hybrid provati, terza assoluta nella classifica dei consumi reali dietro l'imprendibile Toyota Prius. Info più dettagliate le trovate nella prove consumi reali di Toyota Yaris Cross Hybrid e Toyota Yaris Hybrid.

Stessa efficienza, anche con misure e pesi maggiorati

Se scendiamo ancor più nel dettaglio delle due prove dei consumi reali e mettiamo a confronto misure, pesi e aerodinamica delle due Yaris, scopriamo che le differenze restano ancora minime, a dimostrazione che anche il progetto Yaris Cross rimane votato alla massima efficienza.

Il merito è anche della nuova piattaforma comune TNGA-B che fa da base a entrambi i modelli, ma soprattutto del motore 1.5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione che, per entrambe le vetture provate, è omologato nel ciclo WLTP con emissioni di 112 g/km di CO2.

Tutti i numeri delle due sfidanti

Per chi volesse divertirsi a trovare i motivi di un consumo così ravvicinato tra Yaris Cross e Yaris, proponiamo qui sotto una tabella riassuntiva con tutti i dati utili al confronto della prova, comprese le misure, la massa delle due vetture. Evidenti sono le dimensioni maggiori della Yaris Cross, così come il peso maggiore e il bagagliaio più grande, tutti elementi che confermano l'eccezionalità del risultato per la Cross.

Riportiamo anche la temperatura esterna e le condizioni meteo durante la prova (pioggia per la Yaris, sereno per la Yaris Cross). I più curiosi potranno anche provare a scoprire il coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx) delle due auto, non dichiarato ufficialmente.

Non manca neppure la specifica di marca, tipo e misura degli pneumatici, altro componente che incide sui consumi. La resistenza al rotolamento della gomma, classificata nell'etichetta europea secondo una scala di efficienza energetica dalla A alla E, può comportare infatti un consumo maggiore fino a 0,63 l/100 km nel caso degli pneumatici meno virtuosi (fonte Nokian Tyres). La Yaris Cross è avvantaggiata anche in questo perché monta gomme di categoria C contro le D di Yaris.

Toyota Yaris Toyota Yaris Cross Lunghezza 3.940 mm 4.180 mm Larghezza 1.745 mm 1.765 mm Altezza 1.500 mm 1.595 mm Altezza minima da terra 135 mm 170 mm Peso a vuoto 1.090 kg 1.215 kg Capacità serbatoio 36 l 36 l Capacità bagagliaio 286 l 397 l Marca, tipo e misura pneumatici Bridgestone Ecopia EP150

205/45 R17 84W Goodyear EfficientGrip Performance 2

215/50 R18 92V Resistenza al rotolamento pneumatici

(Etichetta europea) D C Maggiore consumo pneumatici

(In base all'etichetta europea)

+0,17 l/100 km - Meteo partenza/arrivo Sereno, 29°/Sereno, 25° Variabile, Pioggia 26°/Pioggia, 20° Velocità media della prova 77 km/h 79 km/h

Yaris al top nei percorsi misti, Yaris Cross campionessa di economy run

A ulteriore dimostrazione della vicinanza tra i consumi delle due auto ibride giapponesi, aggiungiamo il dettaglio dei consumi nelle altre situazioni di guida. Come potete vedere, si tratta di un testa a testa davvero agguerrito tra Yaris Hybrid e Yaris Cross Hybrid.

Toyota Yaris Toyota Yaris Cross Traffico in città (Roma) 4,5 l/100 km 4,4 l/100 km Misto urbano-extraurbano 3,8 l/100 km 4,2 l/100 km Autostrada 5,3 l/100 km 5,2 l/100 km Economy run 3,2 l/100 km 2,9 l/100 km Massimo consumo 15,7 l/100 km 16,1 l/100 km Autonomia massima in modalità elettrica 5,5 km 5,0 km

Se nelle prove nel traffico di città, in autostrada e nel test di massimo consumo il risultato è sostanzialmente un pareggio, nel percorso misto urbano/extraurbano sembra prevalere la Yaris e nell'economy run fa meglio la Yaris Cross.