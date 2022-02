Tra berline, crossover e SUV, nella gamma di DS manca ancora una sportiva di razza. La Casa francese ci aveva già pensato nel 2016 quando al Salone di Ginevra presentò la E-Tense e proprio partendo da questa base ha realizzato la E-Tense Performance.

Messa a punto impiegando la tecnologia della Formula E e migliorando la formula del concept originario, il nuovo prototipo si propone come modello cardine anche per le DS del futuro.

Ancora più futuristica

L’evoluzione del concept è passata per il design, totalmente rivisto da DS Design Studio Paris e basato sempre su una monoscocca in fibra di carbonio. Il frontale rivela un nuovo stile con fari LED più sottili e spigolosi che si animano quando si sblocca da remoto la vettura.

I gruppi ottici sfruttano l’azione di 800 LED singoli, mentre la carrozzeria è stata resa ancora più aerodinamica modificandone le forme e aggiungendo nuovi cerchi in lega da 21”.

La superficie della DS è talmente elaborata che la colorazione dell’auto sembra cambiare a seconda dell’angolazione da cui la si guarda.

Nell’abitacolo troviamo sedili sportivi e il volante derivato dalla Formula E, con rivestimenti in pelle e tanta tecnologia come, ad esempio, l’impianto audio Focal Utopia.

Dalla pista alla strada

Ovviamente le migliorie non hanno riguardato solo l’estetica, ma anche il powertrain. È proprio qui che si vede l’eredità della Formula E, con un doppio motore elettrico con potenza totale di 815 CV e 8.000 Nm di coppia alle ruote. Ancora più sorprendenti sono le doti di frenata della DS che utilizza un sistema di recupero dell’energia in grado di rigenerare fino a 600 kW.

Il merito di questo valore va anche alla batteria sviluppata da DS insieme a TotalEnergies e alla sua affiliata Saft. Il pacco batterie sfrutta una composizione chimica innovativa e un nuovo sistema di raffreddamento che permettono, appunto, di toccare i 600 kW in fase di ricarica.

Insieme al linguaggio stilistico rappresentato dal concept, anche questa tecnologia dovrebbe debuttare sulle prossime DS.

Intanto, i test sulla E-Tense proseguiranno nei prossimi mesi, coi piloti Jean-Enric Vergne e Antonio Felix Da Costa (entrambi campioni in Formula E) che si metteranno al volante della DS per completarne lo sviluppo e raccogliere gli ultimi dati.

Intanto, la DS E-Tense Performance in formato digitale è in vendita come NFT sulla piattaforma Pavillion. Non è chiaro, invece, se il marchio francese avvierà davvero la produzione di questo modello e se rimarrà un puro esercizio di stile.