Nel mese di febbraio, ci sono tante offerte in casa Opel su tutti i modelli: per esempio, sulla Corsa ci sono finanziamenti con piccole rate mensili e maxi rata finale, che non prevedono il versamento di un anticipo.

La Corsa Edition 5 porte 1.2 75 CV con cambio manuale a 5 marce si può acquistare con uno sconto che nel totale ammonta a quasi 5.000 euro; occorre però un usato con permuta o rottamazione mediante voucher online.

Non si paga l'anticipo, e le rate sono 35 da 236,08 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,89%); al termine, la maxi rata è di 8.590,25 euro, per un massimo di 30.000 km. Nell’importo è compreso il servizio Flexcare Silver, con manutenzione, assistenza stradale ed estensione di garanzia.

Vantaggi

Opel, come altre Case del gruppo Stellantis, offre l’anticipo zero: grazie anche a uno sconto piuttosto consistente, la rata mensile per la Corsa Edition da 75 CV è di circa 236 euro più le spese, e sono compresi alcuni servizi utili per tutta la durata del finanziamento. Da segnalare la possibilità di acquisto online, con versioni e offerte specifiche, o di scegliere tra le auto in stock.

Svantaggi

Si può accedere all’offerta solo scaricando il voucher online che prevede la permuta o la rottamazione; è bene verificare anche il totale delle spese, e gli accessori presenti nella auto disponibili.

In sintesi