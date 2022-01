La pandemia ha portato numerosi cambiamenti nella vita di tutti i giorni, dando un'ulteriore spinta agli acquisti online, non solo di accessori ma anche per quanto riguarda le auto. Sono sempre più numerose infatti le Case che offrono la possibilità di ordinare e pagare tramite i propri portali, esattamente come succede per le Opel Corsa e Crossland in versione Blitz, acquistabili unicamente online.

Si tratta di uno speciale allestimento particolarmente ricco dal punto di vista delle dotazioni di serie, disponibile in abbinamento a differenti tipi di motorizzazioni, compresa la versione 100% elettrica dell'Opel Corsa. L'acquisto prevede un finanziamento con rate e anticipo personalizzabili e l'assicurazione RCA per un anno.

Gli allestimenti

Come detto l'Opel Corsa Blitz è disponibile sia con motori endotermici (1.2 da 75 100 CV e il 1.5 da 100 CV) sia nella versione elettrica Corsa-e da 100 kW. La dotazione di serie per le versioni benzina e diesel (da 18.000 euro) prevede Parking Pack con sensori posteriori e retrocamera a 180°, cerchi in lega da 16", cruise control e monitor touch da 5".

La Opel Corsa Blitz elettrica (da 29.650 euro) comprende invece, oltre al Parking Pack, caricatore di bordo trifase, luci posteriori e LED, fendinebbia anteriori, barre longitudinali al tetto, vernice metallizzata e predisposizione per il ruotino di scorta.

Opel Corsa Blitz Opel Crossland Blitz

La Opel Crossland Blitz (da 18.750 euro) è disponibile con i motori benzina 1.2 da 83 e 110 CV e diesel 1.5 da 110 CV. Lo speciale allestimento comprende Rear View Camera Pack per la visibilità posteriore da telecamera, climatizzatore automatico bizona, tetto nero, cerchi in lega da 16" e vetri posteriori.

Come si comprano

Per acquistare le Opel Corsa e Crossland Blitz è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata sul ufficiale Opel, scegliere il modello e la motorizzazione, aggiungere eventuali optional e poi compilare il form con tutti i dati richiesti, compresa la documentazione necessaria per avviare il finanziamento.