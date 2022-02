Negli ultimi mesi abbiamo pubblicato molte foto spia di prototipi di Porsche Panamera. Ci eravamo chiesti: è un restyling o la potentissima versione Turbo GT? L'attuale Panamera, infatti, non è "vecchia" (visto che è stata rinnovata da poco, nell'estate 2020). Adesso, altri prototipi di Panamera si fanno vedere in prova sulla neve e, sebbene camuffati, presentano molte più modifiche rispetto ai precedenti, per questo adesso ci chiediamo: è la nuova Panamera?

Molti dettagli sono inediti

Nelle foto che siamo riusciti ad ottenere si vede chiaramente che l'anteriore è diverso da prima. Ci sono nuovi fari e parafanghi, i pannelli laterali sono diversi e dietro vediamo un'evidente copertura mimetica che nasconde il montante C, qualcosa che finora non ci era capitato di vedere.

Sempre al posteriore, il nastro nero cerca di nascondere il design delle luci e i dettagli sulla fiancata, ma è chiaro che ci sono rinnovamenti rispetto all'attuale. Che sia un altro restyling, ma più consistente? Con così tante modifiche esterne, sembra più probabile che si tratti di una nuova generazione.

La "nuova" Porsche Panamera

Un altro elemento che ci fa supporre sia la nuova Porsche Panamera è il fatto che i tempi di sviluppo in casa Porsche possono essere piuttosto lunghi. Specialmente quando si tratta di testare veicoli su strade pubbliche. Se così fosse, i precedenti avvistamenti potrebbero essere stati dei test apripista.

La Panamera, lo ricordiamo, è nata nel 2009 e la seconda generazione (quella attuale) è stata presentata nel 2016 (nel 2017 ha debuttato la Panamera Sport Turismo). Come dicevamo in apertura, il restyling c'è stato nell'estate 2020 e, se Porsche si attiene a un programma di aggiornamenti ogni quattro anni, la prossima Panamera debutterà nel 2024.