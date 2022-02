Dopo una lunga serie di render digitali e molte promesse, è finalmente possibile vedere il primo esemplare "vero" della RML Short Wheelbase, la sportiva inglese con stile retrò e meccanica derivata dalla Ferrari 550 Maranello. In realtà le parentele con la Casa modenese non si limitano al telaio e al motore V12, ma si spingono evidentemente fino al design che riprende quello iconico e famosissimo della storica Ferrari 250 GT SWB.

La RML Short Wheelbase "numero zero" è protagonista di una nuova serie di foto nella colorazione blu, accompagnate da un video in cui il suo ideatore e ceo di RML, Michael Mallock, racconta le tante unicità di questa interessante coupé che sarà realizzata in soli 30 esemplari con 486 CV, carrozzeria in fibra di carbonio e un prezzo di 1,35 milioni di sterline tasse escluse che per un eventuale compratore italiano si trasformano in 1,97 milioni di euro.

V12 da 486 CV con un sound unico

Sotto le forme sinuose della Short Wheelbase si nasconde il telaio in acciaio della Ferrari 550 Maranello donatrice, con il motore V12 aspirato di 5,5 litri montato in posizione anteriore e abbinato al cambio manuale a 6 marce per scaricare i 486 CV e i 568 Nm di coppia alle ruote posteriori. La velocità massima dichiarata è di 290 km/h, con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4,2 secondi.

Il peso a vuoto è di 1.700 kg e le ruote in stile classico calzano pneumatici Pirelli P Zero Rosso nelle misure 255/40 ZR18 davanti e 295/35 ZR18 dietro. Di pregio è anche lo schema delle sospensioni a quadrilatero su tutte le ruote con ammortizzatori Ohlins e molle progettate specificamente per la RML, senza dimenticare l'impianto di scarico progettato internamente per offrire la migliore sonorità, come si sente nel video.

Dentro solo pelle, Alcantara e alluminio

Riguardo gli interni il mantra di Mallock e della sua squadra è stato quello di abolire la plastica, puntando invece su materiali di pregio finiture artigianali e dettagli esclusivi. Ecco allora che dentro la RML Short Wheelbase troviamo una scelta di pellami, Alcantara e tessuti in base alle richieste del cliente, oltre a comandi, leva del cambio, pedaliera e ogni pulsante realizzati in alluminio ricavato dal pieno.

Per produrre tutti i 30 esemplari della Short Wheelbase, che saranno destinati quasi interamente al mercato statunitense, la RML impiegherà due anni e mezzo, mentre la prima sarà consegnata nell'estate del 2022.