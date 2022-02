Torniamo ad analizzare le offerte sull’Alfa Romeo Giulia, che ogni mese variano lievemente, con soluzioni sempre diverse: a febbraio, ad esempio, c’è un bello sconto iniziale, oltre ad una serie di servizi inclusi.

Senza necessità di rottamazione o permuta, per una Giulia Turbo Diesel 160 CV in allestimento Super Business, l’importo di 48.000 euro può scendere fino a 39.000 euro. Con un anticipo di 14.660 euro, si pagano le successive rate mensili, che sono 36 e ammontano a 349 euro l’una (TAN 3,99%, TAEG 9,66%).

Al termine c’è la rata finale, corrispondente al valore futuro garantito, di 18.799,10 euro, per un massimo di 90.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nella rata vengono inclusi alcuni servizi: una polizza furto e incendio e un anno di garanzia aggiuntiva.

Vantaggi

Colpisce subito lo sconto iniziale, pari a 9.000 euro: un importo superiore alla media delle offerte del mese, e che non necessita di un’auto in permuta. Anche la spesa mensile per il finanziamento Alfa Romeo è ben dilazionabile, tenendo conto che la rata comprende alcuni servizi importanti.

Svantaggi

L’anticipo di 14.660 rimane piuttosto importante, anche se normale per la categoria della Giulia; è bene calcolare anche le spese, compresi gli oneri finanziari, con un TAEG che si avvicina al 10%.

In sintesi