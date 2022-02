Il boom delle hot hatch è iniziato tra gli anni ’80 e ’90. In quest’epoca, tanti costruttori europei e giapponesi iniziarono a darsi battaglia sul mercato (e, in alcuni casi, anche nel mondiale rally) lanciando versioni “piccanti” delle proprie compatte più popolari.

È in questi anni che sono nate leggende come Renault Clio Williams e Lancia Delta Integrale. Oltre a queste, però, ce n’è stata un’altra forse meno conosciuta, ma assolutamente degna di nota: la Nissan Sunny GTI-R.

E proprio uno di questi rari esemplari è in vendita in Francia da Artcurial.

Creata per i rally

La Nissan Sunny GTI-R fu realizzata in 5.000 modelli all’anno per dare la possibilità alla Casa di partecipare al Gruppo A del campionato mondiale di rally proprio con la Sunny. Questo requisito di omologazione, quindi, permise a Nissan di creare una delle sportive compatte più potenti dell’epoca.

Il 2.0 a 4 cilindri erogava 220 CV e 267 Nm di coppia, con un’accelerazione 0-100 km/h di 6,3 secondi (anche se in alcune prove fermò il cronometro in appena 6 secondi) e una velocità massima di 230 km/h. Numeri pazzeschi e che permetterebbero alla Sunny di giocarsela tranquillamente con le sportive più moderne come la Ford Fiesta ST e la MINI John Cooper Works.

Non è tutto oro quello che luccica, però. La GTI-R da competizione disputò delle stagioni 1991 e 1992 piuttosto deludenti e raggiunse solo un terzo posto al rally di Svezia. La versione stradale, invece, faticò ad imporsi sul mercato anche a causa del prezzo proibitivo dovuto, secondo Nissan, alla sua complessità tecnologica. Da nuova, la GTI-R era tre volte più costosa della Sunny normale e due volte rispetto a una Golf GTI.

Come nuova (anche nel prezzo)

Sul numero esatto di esemplari prodotti non vi sono certezza, ma si pensa che in Europa che ne siano rimaste pochissime decine. Praticamente nessuno, però, è nelle condizioni di quello in vendita da Artcurial.

Questa Nissan ha percorso appena 136 km dal 1992 e ha speso la maggior parte del suo tempo ferma nella collezione di un privato francese, il quale aveva acquistato anche altri due esemplari simili. I documenti originali sono andati perduti, ma l’auto è offerta con numerosi optional e con chiavi doppie.

Secondo la concessionaria, il valore si aggira tra i 20 e i 30 mila euro. Per chilometraggio e prezzo, insomma, questa Sunny GTI-R è da considerare a tutti gli effetti una concorrente delle compatte sportive di nuova generazione. Oltre alle già citate Fiesta ST e MINI JCW, si possono prendere in considerazione anche Hyundai i20 N e Volkswagen Polo GTI.