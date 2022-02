Se siete tra i 375 fortunati possessori di McLaren P1, la Casa di Woking ha novità interessanti per voi. Insieme alla Ferrari LaFerrari e alla Porsche 918 Spyder, la P1 è stata pioniera tra le hypercar elettrificate.

Nonostante la linea sia ancora attuale e mozzafiato, la belva inglese comincia ad accusare il peso degli anni nei confronti delle rivali più recenti.

Niente paura, però: McLaren ha pronto un aggiornamento al pacco batterie. Ma non è a buon mercato, ovviamente.

La doppia anima

Il powertrain della P1 si compone di un motore termico V8 biturbo (lo stesso della MP4-12C) da 737 CV e 720 Nm e di uno elettrico da 179 CV e 260 Nm. In totale, la Mclaren sprigiona 916 CV e una coppia combinata di 980 Nm per sfoderare prestazioni da prima della classe. La velocità massima è limitata a 350 km/h (altrimenti, senza briglie elettroniche, si toccherebbero i 400 all’ora), mentre lo scatto 0-100 km/h è di 2,8 secondi.

Grazie alla batteria di 4,7 kWh, l’hypercar inglese può viaggiare in modalità elettrica per circa 30 km. I 6 moduli da 56 celle ciascuno hanno una durata prevista di circa 10 anni ed ecco perché il marchio britannico ha fortemente consigliato la sostituzione.

Più leggera, ma meno efficiente

Secondo quanto riportato CarBuzz, McLaren ha progettato una nuova batteria più leggera e più performante rispetto a quella originale. La nuova unità pesa circa 50 kg, meno della metà dei 106 kg del precedente pacco batterie.

Aggiornata nel peso e nell’erogazione della potenza, la P1 sarebbe capace di scattare da 0 a 300 km/h in 16,1 secondi, riducendo così di 4 decimi il tempo originario. L’altro lato della medaglia, però, riguarda l’autonomia che, sempre secondo CarBuzz, sarebbe stata ridotta solo ad un quarto dei 30 km. Tuttavia, crediamo che l’aumento di prestazioni compensi il “disagio” in termini di percorrenze in elettrico.

Il nuovo pacco batterie avrà 6 anni di garanzia e sarà disponibile da luglio. Il prezzo? 156.700 dollari (140 mila euro). In pratica, l’aggiornamento costa quanto una Porsche 911 Carrera, ma è complessivamente proporzionato agli 1,8 milioni di euro che servivano per mettersi in garage una P1 nuova.