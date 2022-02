Anche quest'anno il premio Auto dell'anno si terrà in una cornice diversa dal solito, senza i giornalisti ad affollare il piccolo spazio della fiera di Ginevra, con i padiglioni pronti ad aprire i battenti per la kermesse elvetica. Una delle eredità della pandemia, con il format esclusivamente online, dove verrà nominata la novità che si porterà a casa il premio di Car of the Year 2022.

Per seguirlo in diretta potete guardare il video che trovate qui sotto, con partenza prevista per le 17.00 del 28 febbraio. La cerimonia ci dirà chi tra le 7 finaliste si porterà a casa il titolo, succedendo alla Toyota Yaris, auto dell'anno 2021.

Le finaliste

Sembrano lontani i tempi in cui le auto elettriche rappresentavano mosche bianche in un panorama puramente endotermico: l'edizione 2022 del premio Auto dell'anno vede infatti ben 6 modelli su 7 mossi da motori emissioni zero, con la sola Peugeot 308 a rappresentare il mondo delle auto tradizionali. Un mondo che fino al 2010 compreso ha dominato il premio, con la Nissan Leaf a interromperne l'egemonia nel 2011, mentre il 2012 ha visto trionfare le Opel Ampera/Chevrolet Volt, "cugine" ibride in serie col motore endotermico destinato unicamente a ricaricare le batterie.

Sono dovuti passare altri 8 anni per vedere un'elettrica sul gradino più alto del podio: nel 2019 c'è stato infatti il successo della Jaguar I-Pace, la prima elettrica della Casa inglese piazzatasi davanti ad Alpine A110 e alla Kia Ceed.

Ecco di seguito l'elenco delle finaliste per il premio Auto dell'anno 2022