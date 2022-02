I nomi per sognare ci sono tutti: Steven Spielberg (regista, sceneggiatore, produttore... che non ha bisogno di presentazioni); Josh Singer (premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale de "Il caso Spotlight") e Frank Bullitt, il personaggio entrato nella storia del cinema con l'omonimo "Bullit" (film uscito nel 1968, diretto da Peter Yates e interpretato da Steve McQueen).

E' dato per certo negli USA (la fonte è una testata specializzata di nome Deadline Hollywood) che Spielberg e Singer stanno lavorando ad un film che non è il sequel di "Bullit", ma un racconto inedito sulla vita di Frank Bullitt (personaggio che ha dato una grande spinta alla carriera di Steve McQueen).

La Ford Mustang ci sarà?

Ancora è presto per sapere qualcosa su questo film ma la prima domanda che sorge spontanea è: la Ford Mustang ci sarà anche stavolta? Quest'auto ha fatto da cameo in molte pellicole americane ed ancora oggi la vediamo sul grande schermo con blockbuster tipo "Fast and Furious 6".

Tuttavia la sua performance in Bullit è memorabile. Tutto venne girato per le vie di San Francisco (tranne le scene interne che vennero realizzate negli studi della Warner Bros in California) e nella scena d'inseguimento (che dura ben dieci minuti) la Ford Mustang GT390 Fastback, guidata da McQueen, si sfida con una Dodge Charger R/T nera, guidata da Bill Hickman.

La stessa carriera di Spielberg, che di certo non è estraneo agli inseguimenti in auto (basti citare pellicole come "I predatori dell'arca perduta" o "Minority Report"), fa sperare in nuove scene epiche all'interno di questo prossimo lavoro.

A che punto è il film

Fonti vicine ai protagonisti hanno detto a Deadline Hollywood che non al momento non esiste una sceneggiatura. Kristie Macosko Krieger produrrà la pellicola insieme a Spielberg, ma molti accordi sono in via di definizione, quindi non possiamo aspettarci un'uscita a stretto giro.

Ma chi era Frank Bullitt? Per coloro che non lo sapessero o non lo ricordano, Frank Bullitt (interpretato da McQueen) era un tenente di polizia molto astuto e di poche parole che faceva parte della squadra omicidi a San Francisco, in California. Venne incaricato di proteggere un mafioso intenzionato a testimoniare contro Cosa nostra, ma di certo l'impresa non fu facile.

Il film è stato scelto nel 2007 per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.