Giovedì 3 marzo esce nelle sale il nuovo film dedicato all'uomo pipistrello: "The Batman". Non poteva quindi mancare una nuova batmobile. Come molte altre auto del cinema non è possibile comprarne una, ma Mattel Creations propone qualcosa che le si avvicina: la nuova "The Batman: The Original Batmobile R/C", un modellino radiocomandato in scala 1:10 creato in collaborazione con Hot Wheels.

Anche lei a trazione posteriore

La nuova Batmobile si è già fatta vedere nel trailer del film "The Batman" - tra l'altro essendo la prima 100% elettrica in assoluto nella saga del Cavaliere Oscuro - ed è relativamente lontana dal concetto precedente ma altrettanto cattiva, diventando meno "astronave" e più Muscle Car.

La replica in scala 1:10 dell'auto del Cavaliere Oscuro dispone di un telecomando full-function con impugnatura "a pistola", con lo sterzo a rotella a forma di cerchione con tanto di pneumatico. Per funzionare richiede due batterie stilo (AA).

La nuova Hot Wheels Batmobile misura quasi 50 centimetri in lunghezza per 24 centimetri di larghezza, mentre l'altezza è di circa 13 centimetri. Le proporzioni e il design sono naturalmente gli stessi dell'originale, e ha anche fanalerie anteriori e posteriori funzionanti e realistiche.

Il modellino ha anche le sospensioni morbide per cavarsela su varie tipologie di terreno, e ha la trazione posteriore proprio come l'originale Muscle Car di Batman. A differenza di questa, però, la velocità massima è di 16 km/h. L'autonomia è di 20 minuti senza sosta, purché la batteria sia carica al 100% (il cavo USB di ricarica è incluso).

La nuova "Hot Wheels R/C The Batman: The Original" è disponibile per la prevendita già a partire dalle ore 18:00 di giovedì 24 febbraio, direttamente tramite il sito MattelCreations.com. Il suo prezzo è di 100 dollari, pari a circa 89 euro al cambio attuale.