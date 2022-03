Il Regno Unito è un paese ricco di storia automobilistica. Oltre ai marchi più famosi, come Jaguar Land Rover, nei piccoli borghi fuori dalle grandi città si possono trovare preparatori di ogni genere e tipo o, perfino, delle piccole fabbriche artigianali. Tra queste spicca Morgan, un marchio ricco di storia che nel 2019 ha compiuto 100 anni ed è stato quasi interamente rilevato dal gruppo di investitori italiano Investindustrial, guidato da Andrea Bonomi.

Oggi la sua fabbrica è pienamente funzionante e sforna ogni anno circa 1.300 auto. Recentemente un drone FPV è stato fatto volare all'interno del complesso produttivo e quello che ha catturato è qualcosa che oggi è molto raro vedere.

Artigianalità

Il video inizia in quello che sembra essere uno showroom, con pavimento rigorosamente in legno. Il drone, subito dopo aver fatto una breve panoramica della stanza, passa attraverso una porta laterale e raggiunge la prima parte dello stabilimento. Qui si vedono chiaramente i nuovi telai, pronti alla fase di "matrimonio" con la scocca.

Oggi i telai Morgan sono fatti in alluminio molto resistente e vengono solamente rivestiti in legno, per preservare l'originalità di progetto. Dopo aver oltrepassato le prime porte, il drone entra in una seconda stanza dove si vede una 3-wheeler, che recentemente è stata rinnovata e che ora si chiama Super 3, in una fase avanzata di produzione. Vicino ci sono dei telai più grandi, sicuramente destinati alle Plus, 4 e 8.

Nella terza sala, poi, si entra nel vivo dell'azione. Questa è la parte in cui Morgan applica i pannelli di legno sulla carrozzeria per passare poi alla fase finale di produzione. Qui vengono installati tutti quelli accessori in più richiesti dal cliente, come per esempio un particolare tipo di cerchio in lega o dei sedili rivestiti con una tonalità di pelle non a listino.

L'ultimo spazio in cui vola il drone, infine, assomiglia a un museo. Spazio, questo, che ospita modelli ancora più rari e speciali, in questo caso quello che si vede è una Morgan Plus Four LM62 che celebra la vittoria del marchio nella classe 2.0 litri alla 24 Ore di Le Mans nel 1962.