Anticipata a gennaio con qualche teaser ecco debuttare la Morgan Super 3, erede diretta della Three-Wheeler, il primo modello creato dalla Casa inglese ben 113 anni fa. Un'auto particolare con appena 3 ruote, riprogettata da zero per riprendere il concetto dell'antenata, modernizzando ogni singolo elemento.

Se infatti la filosofia minimal rimane invariata, stile, meccanica e dinamica di guida compiono notevoli balzi in avanti. Basta guardare le foto per capire come i designer Morgan abbiano voluto modernizzare il più possibile le linee classiche della 3 ruote, con forme ben più tondeggianti e il muso non più dominato dal motore a vista. La Morgan Super 3 sarà prodotta a Malvern, Worcestershire, nello stabilimento di Pickersleigh Road.

Ancora più leggera

Alla base della mini Morgan c'è una monoscocca in alluminio derivata da quella delle nuove Plus Four e Plus Six, per rendere la Super 3 il più leggera possibile, aumentando al tempo stesso la rigidità strutturale. Una vera sfida per un'auto senza il tetto. Inoltre la nuova piattaforma offre maggiore spazio ai 2 occupanti.

Visivamente l'erede della Three-Wheeler può sembrare solo più tondeggiante, la verità è che cambia praticamente tutto. Come detto la novità più evidente è la mancanza del bicilindrico a V in bella vista, sostituito da un 1.5 di origine Ford nascosto sotto il cofano. Ma su di lui torneremo dopo.

Ancorate sulle fiancate ci sono sacche nere dove sistemare vari oggetti, assieme a un classico portapacchi posteriore. In abitacolo lo stile è minimal ma non scarno, con cura per i dettagli e numerose concessioni alla modernità come strumentazione digitale inserita in 2 elementi circolari e le prese USB. Uno dei pochissimi elementi ripresi dalla Three-Wheeler è rappresentato dal pulsante di accensione e spegnimento, di ispirazione aeronautica.

Più veloce

Tornando al motore, del 1.5 3 cilindri di origine Ford non sono ancora stati dichiarati i dati ufficiali, sappiamo solo che è collegato a un cambio manuale 5 marce derivato dalla Mazda MX-5, esattamente come sull'antenata. Tuttavia, la trasmissione ha subito diverse modifiche ed è ora collegata a una cinghia di trasmissione rinforzata in fibra di carbonio.

La Morgan Super 3 è già ordinabile nel Regno Unito (con prezzi a partire da 34.958 sterline, pari a circa 42.000 euro) e in alcuni paesi dell'Europa, con un'altissima possibilità di personalizzazione.