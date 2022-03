La Giornata internazionale della donna viene indetta nel 1922 in Italia con lo scopo di ricordare sia le conquiste politiche, economiche e sociali delle donne, sia le discriminazioni a cui sono state e sono tutt’ora soggette.

A 100 anni da quell’8 marzo 1922, vogliamo celebrare le influencer italiane che hanno scelta la strada delle quattro ruote, su Youtube come sui social, per dimostrare, a chi ancora avesse qualche dubbio, che in fatto di motori ne capiscono, anche più degli uomini.

In pista

Partendo dalla pista, un punto di riferimento italiano è certamente Vicky Piria. La pilota milanese classe 1993 che nel 2019 e nel 2020 ha gareggiato nel campionato Eurocup Formula Renault 2.0 e nel campionato W Series.

Vicky non ha un suo canale Youtube, ma molto spesso compare come ospite in alcune delle più famose pagine di motori del mondo, compreso Motor1.com. Da anni, infatti, tra le tante collaborazioni della pilota c’è anche il nostro nome, ci ha aiutato, per esempio, nella ricerca e nella scelta degli ultimi due Youtester, mettendo alla prova i vari candidati in test di guida sicura e veloce.

In strada

Quando si scende in strada, invece, nel panorama delle influencer italiane troviamo Fjona Cakalli. Albanese di origini ma naturalizzata italiana, apre il suo primo canale, Games Princess, nel 2011.

Due anni più tardi la sua grande passione per la tecnologia la porta all’apertura del suo secondo canale, Tech Princess, un luogo in cui parlare delle ultime novità del settore.

Proprio con questa passione per la tecnologia, Fjona nel 2014 si avvicina al mondo dei motori, curiosa di saperne sempre di più e di provarne tutte le novità. Nello stesso anno decide quindi di aprire il suo terzo canale, quello dedicato alle auto, The Driving Fjona. Se il suo nome non vi è nuovo su queste pagine è perché anche lei negli anni ha collaborato spesso con il nostro team.

In garage

Infine, dalla strada passiamo al garage e in particolare al restauro di auto d’epoca. Qui un nome di riferimento in Italia è sicuramente Giovanna Parascandalo, in arte Nanna’s Garage.

Da anni sul suo canale Youtube riporta in vita Fiat 500 d’epoca, apparentemente dismesse o in condizioni critiche. Nella sua officina si occupa si smontarle, pezzo per pezzo, per riportarle allo stato originale, apportando a volte alcune migliorie tecniche. Tra le sue tante collaborazioni, anche Giovanna ha avuto un ruolo come giudice in Youtester.

Un po’ di storia

Sono tante le donne che hanno scelto di lavorare con le auto, o per le auto, nella storia non solo in Italia. Si perché, come spesso accade in questo campo, chi sceglie di seguire la via del settore automotive lo fa per una grande passione, quel forte desiderio di guidare e conoscere che non in molti possono comprendere.

L’amore tra le donne e le auto non è nato in tempi recenti. Sapevate per esempio che la prima donna a competere in una gara automobilistica, la Parigi-Spa, fu Madame Labrousse nel 1899 seguita l’anno successivo dall’italiana Elisa D’Albrizzi? Come dimenticare poi Dorothy Levitt, la pilota britannica che nel 1905 stabilì un record di percorrenza e durata guidando da Londra a Liverpool e ritorno in due giorni.

Infine, in tempi più recenti, come non ricordare Jessi Combs, la pilota americana detentrice del “record di velocità terrestre femminile” ottenuto raggiungendo gli 841,338 km/h e che ci ha tristemente lasciato nell’agosto 2019.

Oggi le donne guidano non solo le auto ma il mondo e speriamo che il nostro augurio speciale possa arrivare a tutte, anche in questo triste momento storico che stiamo vivendo.