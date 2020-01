Aveva provato a depilarsi, truccarsi, persino vestirsi da donna, eppure per Mel Gibson in What Women Want (2000, regia di Nancy Meyers) l’unico modo per riuscire ad entrare nella testa di una donna è stato uno shock elettrico.

Nella Redazione di Motor1.com Italia non ci siamo spinti a tanto ma, volendo anche noi, per una volta, provare a cambiare punto di vista e raccontare un’auto da un’altra prospettiva, quella femminile appunto, abbiamo scelto un approccio più scientifico. E, sicuramente, meno rischioso. Ecco come è nato il nostro esperimento “What Women Want… about a car?”.

Fotogallery: What Women Want, Mazda CX-30

29 Foto

Cosa conta davvero?

Per cominciare abbiamo richiesto la collaborazione di uno dei social magazine online più famosi in Italia che si chiama Roba da Donne. Su YouTube può contare su oltre 70.000 iscritti, mentre su Instagram parliamo di quasi 260.000 follower.

Ed è proprio al pubblico Instagram di RdD che abbiamo sottoposto una serie di domande, sotto forma sondaggio, utili per capire quali sono gli aspetti che le donne prendono in considerazione nella scelta di un’auto, che si parli della propria oppure quella per la famiglia, e che grado di importanza danno ai vari aspetti.

Il risultato di questa indagine ci ha dato gli strumenti tali per rielaborare uno dei nostri celebri #PerchéComprarla e sostituire quindi le domande per mettere in luce questi elementi e rispondere alle domande più gettonate dal gentil sesso.

Perché la Mazda CX-30

Ogni #PerchéComprarla ha una protagonista a quattro ruote. La prima versione “al femminile” non fa eccezione e per battezzare questo nuovo format abbiamo scelto la Mazda CX-30. La motivazione è estremamente semplice: si tratta di un’auto di “oggi”, al passo coi tempi, nel senso che è moderna e tecnologica sotto tutti gli aspetti (motori, sicurezza, connettività) ed è un crossover compatto, cioè la tipologia di carrozzeria più richiesta anche tra le donne, come si evince dai dati.

Compatto, ma non troppo, e quindi l’utilizzo in città è valido così come quello i confini urbani, per i viaggi più lunghi, anche grazie ad un bagagliaio adatto ad una famiglia di tre o quattro persone.

Oltre a tutto questo, la CX-30 è un’auto configurabile sotto tutti i punti di vista e perciò adattabile in base a ciascun risultato sarebbe emerso dalla nostra ricerca: si può avere a benzina, a gasolio o ibrida, per esempio, e si può avere con cambio manuale o automatico. Ancora, si può scegliere la trazione anteriore o integrale.

Tante sorprese e tante conferme

Nel paragrafo più in basso vi riportiamo tutti i dati che abbiamo raccolto. Qualcuno di questi poteva sembrare scontato, qualche altro ci ha sorpreso. Per esempio, avreste detto anche voi che le donne preferiscono il cambio manuale a quello automatico? O che, ancora, la vernice metallizzata vada per la maggiore anziché quella pastello?

La nostra curiosità non finisce qui, comunque, perciò adesso chiediamo la vostra partecipazione. Commentate il video YouTube raccontandoci cosa è importante in un’auto per la vostra ragazza, la vostra moglie, la vostra mamma, o fatecelo scrivere direttamente da loro. Così avremo un’idea ancora più chiara su What Women Want… about a car!

L’identikit che abbiamo ricostruito