“Hellfire”, “Warlord” e “Dark Horse”. Non sono i nomi dei cattivi dei film Marvel, ma di alcuni dei modelli speciali preparati dall’americana Apocalypse Manufacturing. L’officina trasforma veicoli estremi in qualcosa di ancora più esagerato, aggiungendo un paio di ruote e una carrozzeria che sembra uscita da Mad Max.

La nuova proposta degli statunitensi è proprio la “Dark Horse”, una Ford Bronco con 6 ruote motrici.

Dominante come pochi

Naturalmente, la modifica più evidente sulla Bronco è la presenza di due ruote extra sull’asse posteriore e un vero cassone da pick-up.

Per questa metamorfosi, Apocalypse ha dovuto allungare il fuoristrada di quasi un metro portando il totale a 5,72 metri. E non poggia su ruote normali, ma su immensi pneumatici da 37” Milestar Patagonia, pensati per un utilizzo frequente nel fuoristrada. Le nuove “scarpe”, unite ad un kit di sospensioni specifico, hanno aumentato l’altezza di oltre 10 cm.

Come se non bastasse, a rendere il posteriore della Ford ancora più minaccioso c’è una ruota di scorta di dimensioni normali montata sulla ribaltina. Inoltre, è stato installato un nuovo paraurti anteriore e l’abitacolo è ancora più lussuoso grazie a rivestimenti in pelle marrone e nera.

“Apocalittico” anche nel motore

Apocalypse ha messo mano anche al motore 2.7 V6 biturbo della Bronco portandolo ad oltre 400 CV (praticamente la stessa potenza della Bronco Raptor) rivedendo la centralina e installando nuovi iniettori e un nuovo impianto di scarico.

Se a livello di motorizzazione si desidera qualcosa di più estremo, il parco auto del tuner propone i già citati Warlord e Hellfire. Il primo si basa sul pick-up Ram TRX ed è equipaggiato con un 6.2 V8 da 712 CV, mentre il secondo deriva da una Jeep Gladiator ed è offerto con un 5.7 V8, un 6.2 V8 o un 3.0 turbodiesel.

L’azienda non ha ancora annunciato il prezzo della Ford, ma è possibile che si aggiri tra i 155 e i 250 mila dollari (tra 140 e 225 mila euro) a cui sono venduti l’Hellfire e il Warlord.