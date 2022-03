Anche per Skoda, nel mese di marzo si moltiplicano le offerte su tutta la gamma; ad esempio, la Skoda Karoq nella versione 1.0 TSI da 110 CV in allestimento Executive può essere acquistata con il finanziamento Clever Value, caratterizzato da un pacchetto di manutenzione di quattro anni.

Questo modello di Karoq si acquista con un listino ridotto a 25.200 euro, e un anticipo di 8.231,43 euro, senza necessità di rottamazione; le rate mensili sono poi 35 da 179 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,69%), con rata finale pari a 13.543,96 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Il pacchetto di manutenzione Skoda Service Care Basic, incluso nelle rate, vale per un massimo di 60.000 km.

Vantaggi

L’offerta di Skoda per questa Karoq si caratterizza per lo sconto iniziale, le rate mensili piuttosto basse, e il servizio di manutenzione di durata superiore alle 35 rate mensili. Inoltre, non è richiesto un usato da rottamare, o da dare in permuta.

Svantaggi

Anche se tutto sommato meno alti rispetto ad altre concorrenti, bisogna tener conto degli oneri finanziari, insieme ad altri costi, e ad eventuali accessori in più.

In sintesi