Skoda è cresciuta molto negli ultimi anni e parte del merito è sicuramente della Karoq. Il SUV compatto, lanciato nel 2017, è ormai pronto per il restyling di metà carriera e in attesa di vederlo il 30 Novembre eccolo anticipato nei primi teaser ufficiali.

I lettori più attenti ricorderanno le foto spia che nelle scorse settimane ci hanno mostrato le forme della Skoda Karoq restyling. I muletti si presentavano con una mascherina ridisegnata, dove le classiche lamelle verticali sembravano avere una disposizione diversa. Adesso, i teaser di Skoda confermano le linee inedite all'anteriore e i fari ridisegnati.

Sul parafango anteriore non c'è il badge e a giudicare dal design dei cerchi in lega bicolore potremmo dedurre che la Karoq nei teaser è in allestimento Sportline, che dietro ha finti terminali di scarico cromati.

Come cambia con il restyling

Mettendo a confronto le immagini del restyling con quelle della Karoq attuale è più facile scovare somiglianze e differenze. La griglia sembra solo leggermente aggiornata, con luci di marcia diurna a LED che sono state ridisegnate ma che, volendo restare in casa Skoda, quasi ricordano la precedente generazione di Octavia.

2022 Skoda Karoq teaser 2018 Skoda Karoq Sportline

Le luci inferiori sembrano ora inclinate verso il lato dell'auto e non più orientate verso la griglia, come nel caso dell'attuale Karoq. Il paraurti, dove spicca un'ampia presa d'aria probabilmente riservata al modello Sportline, è più rifinito e si abbina meglio al contorno della griglia.

Vista da dietro, la Karoq restyling ha fanali inediti che si estendono sul portellone e hanno una forma significativamente diversa sul lato sinistro, con una sezione inferiore più stretta. C'è poi la grande scritta "SKODA" sul portellone posteriore che sostituisce il logo dell'azienda, ma non è una novità assoluta poiché - lo ricordiamo - è già comparsa sul Model Year 2020.

2022 Skoda Karoq teaser 2018 Skoda Karoq Sportline

Cosa ci sarà sotto il cofano

Le specifiche tecniche le sapremo il 30 Novembre, ma non ci aspettiamo cambiamenti significativi. Una Skoda Karoq restyling ibrida plug-in non dovrebbe esserci, dal momento che - per ora - la casa ha anticipato questa variante solo per Octavia e Superb. E' quindi più facile aspettarsi gli ultimi motori a benzina e diesel del Gruppo Volkswagen.

Dopo il debutto ufficiale, le vendite in Europa dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2022, ma la conferma arriverà solo più avanti, dal momento che la crisi dei chip sta assumendo proporzioni sempre più grandi.