La nuova Skoda Superb è in fase di sviluppo e vedrà la luce nel corso del 2022. Per ingannare l’attesa, la Casa boema ha pubblicato i primi bozzetti del futuro design della berlina e della station wagon. In più, abbiamo anche le prime foto spia che mostrano una Superb famigliare al lavoro tra le strade tedesche.

Cresce nelle dimensioni e nel design

La nascita della Superb sarà strettamente correlata con l’erede della Volkswagen Passat Variant (la berlina, invece, dovrebbe evolvere nell’elettrica Aero B). Entrambi i modelli, infatti, condivideranno la linea d’assemblaggio di Bratislava, in Slovacchia.

Come l’Octavia, anche la Superb crescerà di dimensioni ed evolverà nello stile. Le forme saranno sempre scolpite ed eleganti e troveremo una calandra ancora più larga. La fiancata, invece, si prospetta più muscolosa con una linea di cintura molto alta e un lunotto piuttosto inclinato.

Queste ipotesi le abbiamo fatte basandoci principalmente sui bozzetti. Le foto spia, infatti, ritraggono un esemplare dell’attuale generazione camuffato nel frontale e nel posteriore. Addirittura, i fari posteriori sembrano quelli montati dalla versione pre-restyling del 2019.

È probabile, quindi, che in questi mesi Skoda stia testando principalmente le novità nel powertrain e nell’assetto.

Ibrida e solo con cambio automatico

La nuova Superb sarà basata sempre sulla piattaforma MQB e l’abitacolo si preannuncia ancora più spazioso e tecnologico. Si prevede un design rivisitato per il cruscotto, nuove funzioni per l’infotainment e climatizzatore tri-zona disponibile per più allestimenti.

Sicuramente vedremo riproposta la versione ibrida plug-in iV. Attualmente, quest’ultima è presente a listino con un 1.4 turbo supportato da un’unità elettrica per un totale di 218 CV e circa 60 km di percorrenza ad emissioni zero. È possibile che Skoda aggiorni potenza e autonomia per rendere la Superb più efficiente.

Da valutare eventuali motorizzazioni a benzina e diesel. È quasi sicuro, comunque, che la nuova Superb monterà esclusivamente il cambio automatico.

Ci aspettiamo, comunque, le prime foto spia del nuovo modello nel corso dei prossimi mesi.