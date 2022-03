Nel 2021 il marchio Volkswagen ha venduto nel mondo circa 4,9 milioni di auto, un numero che paragonato ai 5,3 milioni di unità del 2020 rappresenta un calo dell'8%.

Nonostante questa frenata, dovuta in gran parte alla crisi dei chip, il Costruttore tedesco mette a segno un reddito operativo (Ebit) di 2,5 miliardi di euro, cinque volte più alto rispetto agli 0,5 miliardi di euro del 2020. Il merito è anche di una riduzione dei costi industriali, scesi di 1 miliardo di euro rispetto al 2019.

Il risultato è un ricavo sulle vendite cresciuto dai 71,1 miliardi di euro del 2020 ai 76,1 miliardi di euro del 2021 (+7%), con un flusso di cassa più che raddoppiato che passa da 89 a 212 milioni di euro.

Efficienza e trasformazione in "tech company"

Nel commentare questi numeri il Ceo di Volkswagen, Ralf Brandstätter, auto ha detto:

"Il 2021 è stato un anno straordinario. In una situazione estremamente difficile siamo riusciti a mantenere il passo in termini operativi, ma abbiamo anche dato una spinta decisa alla nostra efficienza. Oggi siamo molto più redditizi, resistenti ed efficaci di quanto eravamo solo un anno fa. Allo stesso tempo abbiamo accelerato il ritmo della nostra trasformazione in un'azienda tecnologica con la strategia Accelerate. Nel 2022 continueremo sulla strada della nostra trasformazione rafforzando la resilienza. Tuttavia al momento non è possibile prevedere gli sviluppi della guerra in Ucraina e in particolare l'impatto sulle catene di fornitura e sull'economia globale. Ma nel 2021 abbiamo gettato fondamenta robuste per affrontare queste crisi."

Rispondendo ad alcune domande poste durante l'incontro annuale con i media i manager tedeschi hanno ribadito che la situazione internazionale è così mutevole da non poter fare previsioni precise sulla soluzione di crisi come quelle dei microchip, delle materie prime e dei cavi elettrici per le auto provenienti da Russia e Ucraina, o anche i nuovi lockdown per Covid che hanno interrotto la produzione in Cina.

Aero B ad aprile 2022, la ID.Life nel 2025

Nel corso della stessa conferenza Brandstätter ha ribadito con forza la volontà di lanciare nuovi modelli elettrici a breve, partendo proprio con la nuova rappresentante della famiglia ID, la berline moderna e aerodinamica che è nota fino ad ora come Aero B.

Un disegno della nuova berlina elettrica è stato accompagnato da alcune informazioni aggiuntive: sarà presenta ad aprile 2022 al salone di Pechino (21-30 aprile), avrà 700 km di autonomia e sarà consegnata ai primi clienti cinesi nella prima metà del 2023.

La più piccola delle auto elettriche basate sulla piattaforma modulare MEB sarà invece la versione di serie della ID.Life concept, la vettura da città a batteria che costerà 20.000 euro e verrà lanciata nel 2025.