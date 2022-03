Avete presente quei show americani in cui dei pick-up giganteschi saltano una fila di auto e vince chi va più lontano? Ecco, proprio con questa idea in testa (anche se leggermente diversa) Jaguar provò nel 2017 a ottenere un Guinness World Record. E ci riuscì.

Si trattò in realtà di un salto in lungo avvitato, l'auto, una Jaguar E-Pace all'epoca appena presentata, percorse 15,3 metri in aria avvitandosi su se stessa per 270 gradi. Un volo in stile "cavatappi" che all'epoca lasciò tutto il settore a bocca aperta.

Perché

Jaguar, all'epoca appena entrata nel settore dei piccoli SUV con la E-Pace, volle dimostrare la bontà telaistica e la compattezza del suo progetto. Infatti proprio grazie alla grande rigidità della scocca in alluminio rinforzato, la E-Pace non si flesse minimamente durante la percorrenza della rampa obliqua e mantenne in aria una traiettoria pressoché perfetta.

Forza G

Il dato più incredibile di questo record, già di per se incredibile, non furono i gradi di rotazione o la distanza percorsa in aria, ma la forza G che si generò durante tutto il test: pari a 5,5 G. Inoltre, per comprendere davvero l'unicità di questo record, vale la pena ricordare che la E-Pace è uno dei SUV più pesanti della sua categoria, con un peso a secco dichiarato di 1768 kg.

Lo stuntman che eseguì il test, il famoso Terry Grant, all'epoca commentò l'esperienza così:

Per quanto ne so, nessuna macchina di serie ha mai completato in modo pulito un salto avvitato con successo e quindi è sempre stata una mia grande ambizione eseguirne una, sin da quando ero ragazzo. Dopo aver guidato la Jaguar F-PACE nel loop-the-loop da record, è stato fantastico contribuire a lanciare il prossimo capitolo della famiglia PACE di Jaguar, in un'impresa dinamica ancora più incredibile.

Chissà se mai qualcuno tenterà di battere il record detenuto ancora oggi dalla Casa inglese.