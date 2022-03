Il settimo capitolo di Gran Turismo, il videogioco di auto più famoso di sempre, è arrivato da poco e Jaguar ha presentato il suo terzo concept dedicato al famoso videogame. Non è chiaro se arriverà mai sulle nostre strade, quel che è certo è che si tratta di un progetto del tutto inedito.

Monoposto elettrica

La Jaguar Vision Gran Turismo Roadster è una monoposto spider elettrica che combina le linee sinuose della spider D-Type con le ultime novità tecnologiche e un powertrain 100% elettrico.

Il design riprende linee che hanno scritto la storia del brand inglese, come la pinna posteriore ispirata alle auto che hanno gareggiato a Le Mans e opportunamente rivisitata in termini di aerodinamica, oppure gli interni, realizzati attorno alla postazione di guida per un'ergonomia senza precedenti.

Proprio riguardo il design, Oliver Cattell-Ford, Exterior Designer, Jaguar Advanced Design, ha commentato:

In qualità di designer di automobili, far parte del team che ha consegnato tre auto virtuali per la serie Gran Turismo è stato un progetto da sogno. Dalla rivelazione della Vision GT Coupé nel 2019 e della Vision GT SV nel 2020, abbiamo voluto curare il modo perfetto per presentare la formazione completa delle tre auto quando abbiamo rivelato la Roadster: Gran Turismo 7 è il modo perfetto per fallo.

La nuova concept Roadster, infatti, non è la prima Jaguar realizzata appositamente per il videogame. Negli anni passati altre due auto l'hanno preceduta, riscuotendo sempre un grande apprezzamento da parte del pubblico.

Veloce

La nuova Jaguar Vision Gran Turismo Roadster è dotata di un motore elettrico da 1.020 CV (750 kW) con 1200 Nm di coppia. Questo gli permette, almeno nel mondo virtuale, di raggiungere i 100 km/h in appena 2 secondi e avere una velocità di punta di oltre 320 km/h.

Guidarla non sarà semplice ma in aiuto dei giocatori meno esperti ci sono i nuovi controlli dinamici studiati dal team Sony in collaborazione con lo sviluppatore del gioco Polyphony Digital, per PS4 e PS5.