Sony e Honda si alleano per la progettazione, produzione e vendita di auto elettriche "ad alto valore aggiunto" e nuovi servizi di mobilità. L'annuncio appena diffuso parla di un protocollo d'intesa firmato tra il colosso dell'elettronica di consumo Sony Group Corporation e la Casa automobilistica Honda Motor per la costituzione di una joint venture genericamente definita al momento "New Company".

L'obiettivo dell'accordo tra le due aziende giapponesi è quello di creare la New Company già entro il 2022, definendo i ruoli, le collaborazioni e le regole della nuova società che darà vita a nuove auto a batteria. Il primo modello a zero emissioni realizzato da Sony e Honda sarà in vendita nel 2025.

"Mobilità e servizi di nuova generazione"

Questa inedita alleanza vuole, nelle dichiarazione delle due parti coinvolte:

"Unire le capacità di Honda nello sviluppo della mobilità, nelle tecnologie di produzione e nei servizi post vendita con quelle di Sony nella progettazione e utilizzo di tecnologie nel campo dell'immagine, dei sensori, delle telecomunicazioni, delle reti e dell'intrattenimento."

Sony Vision-S 02

Lo scopo dichiarato della joint venture Sony-Honda è quello di:

"Realizzare una mobilità e servizi di nuova generazione allineati con gli utenti e con l'ambiente, continuando a guardare al futuro."

Progettazione congiunta, produzione Honda

L'intesa prevede che la nuova Casa automobilistica che nascerà da questa collaborazione si dedichi esclusivamente alla programmazione, progettazione, sviluppo e vendita delle nuove auto elettriche, lasciando quindi a Honda il compito della costruzione vera e propria nei propri stabilimenti, almeno per il primo modello previsto.

Al momento non è dato sapere se questa joint venture si occuperà dello sviluppo e produzione delle due vetture elettriche sperimentali già presentate da Sony, la berlina Vision-S e il SUV Vision-S 02 che sono stati realizzati con Magna International.

I commenti di Sony e Honda

Nel presentare questo accordo preliminare il presidente e ceo di Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, ha detto:

"L'obiettivo di Sony è quello di riempire il mondo di emozione col potere della creatività e della tecnologia. Attraverso questa alleanza con Honda, azienda che vanta in tutto il mondo una vasta esperienza e importanti risultati nell'industria dell'automobile e continua e progredire in questo settore, intendiamo costruire la nostra visione di trasformare lo spazio della mobilità in uno spazio emozionale, contribuendo all'evoluzione centrata su sicurezza, divertimento e flessibilità."

Toshihiro Mibe, direttore, presidente e ceo di Honda Motor Co. ha così commentato l'annuncio: