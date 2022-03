L’ultima versione della Seat Leon è disponibile anche con carrozzeria Sportstourer, una delle più recenti interpretazioni del concetto di station wagon sportiva. Per il mese di marzo, ci sono varie offerte su questo modello: vediamo l’esempio sulla 1.0 TSI da 90 CV, con il finanziamento Senza Pensieri.

Con il listino portato a 20.450 euro, senza necessità di un usato da rottamare, l’importo di anticipo è di 4.359,72 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 199 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,21%); la rata finale ammonta a 11.072,78 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nell’offerta sono compresi due anni aggiuntivi di garanzia, per un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

L’offerta di Seat per questa Leon Sportstourer è una delle tante proposte a titolo esemplificativo, con numerosi dettagli: in questo caso, spiccano la rata mensile piuttosto bassa, l’anticipo facilmente sostituibile con una permuta e i quattro anni di garanzia.

Svantaggi

Per gli importi esatti da versare, occorre considerare gli oneri finanziari, e anche eventuali accessori sulle vetture disponibili.

In sintesi