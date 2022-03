Ferrari ha firmato oggi un protocollo d'intesa con Mise (Ministero per lo sviluppo economico), Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) e la Regione Emilia-Romagna per ottenere un sostegno al suo piano di investimenti in tecnologia e produzione.

L'accordo sottoscritto dalle parti prevede un contributo del Mise fino a 106 milioni di euro garantito con lo strumento del Contratto di Sviluppo di Invitalia per gli investimenti di grandi dimensioni, nel caso specifico con un forte focus su innovazione, impegno ambientale e sociale. Tra i primi benefici apportati al territorio di Maranello e di Modena da questo memorandum, Ferrari cita l'assunzione di 250 nuovi dipendenti.

Sostegno agli investimenti Ferrari per ambiente, formazione e digitalizzazione

In particolare il contributo del Mise sarà destinato a progetti industriali e alle attività di ricerca e sviluppo per nuove tecnologie di Ferrari volte alla riduzione dell’impatto ambientale e alla digitalizzazione. La Regione Emilia-Romagna, dal canto suo, provvederà a fornire finanziamenti aggiuntivi dedicati agli investimenti della Casa del Cavallino Rampante per ricerca e sviluppo, formazione e tutela dell’ambiente. In base al protocollo d'intesa la stessa Regione si impegna a sostenere eventuali opere di infrastrutturazione logistica e telematica in collaborazione con gli altri enti locali coinvolti.

Foto - Ferrari 296 GTB, la prova su strada

Nell'annunciare l'accordo tra Ferrari e le istituzioni coinvolte il ceo Benedetto Vigna ha detto: