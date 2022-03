Non possono mancare tra le offerte di marzo le proposte di noleggio a lungo termine, come quelle siglate Free2Move Lease di Casa Peugeot.

Per capire le caratteristiche di queste offerte per privati, che quindi comprendono l’IVA negli importi di esempio, possiamo guardare la proposta per una Peugeot 508 SW HY225, con cambio automatico e-EAT8 e con allestimento Allure Pack.

Questa offerta non prevede anticipo, ma soltanto 36 canoni mensili da 749 euro, per un limite chilometrico di 30.000 km. Come è norma per il noleggio, nella rata sono compresi molti servizi: l’estensione di garanzia, numerose assicurazioni compresa la RCA, l’assistenza stradale totale e la manutenzione ordinaria e straordinaria, con vettura sostitutiva.

Non c’è bisogno di un usato da rottamare, mentre si può dare una vettura in permuta, ridefinendo gli importi, calcolati sulla provincia di Milano: il valore di riscatto, comunque, non è indicato nell’esempio.

Vantaggi

Considerando la tipologia di vettura come la 508 station wagon con tecnologia ibrida plug-in, colpisce la possibilità di acquisto senza anticipo, con una rata di circa 750 euro che comprende praticamente tutte le principali spese fisse. In questa proposta di Peugeot, non serve un usato da rottamare, e tutti gli importi sono indicati con IVA.

Svantaggi

Mancano nell’esempio gli importi di alcuni costi e oneri, e anche il valore di un eventuale riscatto: in questo genere di offerta, si opta praticamente sempre per la restituzione, o meglio la sostituzione con una vettura nuova.

In sintesi