Come avvenuto per gran parte del resto della gamma, anche la Peugeot 508 si aggiorna nel listino e nell’offerta commerciale, modificando gli allestimenti e le motorizzazioni disponibili.

Cambiamenti sia per la 508 berlina sia per la 508 station, con prezzo d’attacco fissati rispettivamente a 32.500 e 33.500 euro in allestimento Active e mosse dal motore 1.2 PureTech turbo benzina da 130 CV.

Allestimenti e pacchetti

Il primo cambiamento riguarda gli allestimenti: Active, Active Business, Allure e GT con 3 differenti pack per integrarli: Active Pack, Allure Pack e GT Pack.

Il primo di serie monta luci diurne e posteriori LED, cerchi da 16”, strumentazione digitale, monitor touch da 8”, active lane departure, frenata d’emergenza, cruise control e limitatore di velocità. Con l’Active Pack si aggiungono telecamera posteriore a 180°, sensori anteriori e sistema keyless. Tutti elementi presenti nell’Active Business, assieme a navigatore satellitare e 2 prese USB anteriori.

L’allestimento Allure aggiunge abbaglianti automatici, driver attention alert, sensori di parcheggio anteriori, cerchi in lega da 17”, infotainment con monitor touch da 10” e navigatore satellitare, vetri posteriori oscurati e 2 prese USB anteriori. L’Allure Pack integra con cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia, 2 prese USB posteriori e sedili anteriori certificati AGR.

La Peugeot 508 in allestimento GT di serie poggia su cerchi in lega da 18 e monta Driver Sport Pack (per aumentare risposta di cambio e motore), pedaliera in alluminio, volante in pelle, luci full LED e specchietto retrovisore fotosensibile. Col GT Pack si hanno in più il sistema Active Suspension Control, telecamera a 360°, interni in Alcantara e Pelle e cerchi in lega da 19”.

Solo automatica

Si rinnova anche la famiglia motori, che saluta il 2.0 BlueHDi da 160 e 180 CV, facendo rimanere unicamente il 1.5 BHDi da 130 CV nella gamma diesel. Per il resto rimangono il 1.2 PureTech da 130 CV e il 1.6 da 180 e 225 CV assieme alla Hybrid da 225 CV. Per tutte è previsto di serie il cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

Il listino della Peugeot 508 station wagon

BHDi 130 CV PureTech 130 CV PureTech 180 CV PureTech 225 CV Hybrid 225 CV Active 35.500 33.500 Active Pack 36.600 34.300 Active Business 37.300 Allure 38.500 36.500 38.500 48.250 Allure Pack 39.300 37.300 39.300 49.050 GT 41.000 39.000 41.000 50.750 GT Pack 44.000 44.000 46.000 53.750

Il listino della Peugeot 508 berlina