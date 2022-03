Lotus sta per presentare un nuovo SUV 100% elettrico, nome in codice Type 132. Ne abbiamo parlato molto nelle scorse settimane e dai numerosi teaser pubblicati dalla Casa, che hanno fatto emergere sempre più dettagli, siamo giunti alla conclusione che la nuova auto assomiglierà probabilmente a un crossover molto basso e sportivo.

Il nuovo teaser

Il debutto di questa nuova auto, che segnerà il futuro del marchio di auto sportive inglesi, è previsto per il 29 marzo. In questi giorni Lotus ha pubblicato un nuovo video teaser con protagonista Clive Chapman, figlio del fondatore del Brand, per parlare dell'apprezzamento di suo padre per la praticità nelle auto.

Il video teaser si conclude mostrando una silhouette di profilo dell'elegante crossover, rivelando la linea di cintura e altri elementi di design. Alla fine del video si mostra per la prima volta anche l'orario di debutto dell'auto.

Il teaser non rivela nulla di veramente nuovo. Le immagini del brevetto, rilasciate alcune settimane fa, hanno tolto un po' di hype su questa imminente auto, rivelandone gran parte dello stile. Il profilo, in particolare, ricorda quello di alcuni degli ultimi crossover sportivi presentati, soprattutto con il tetto flottante e il parafango molto arcuato.

Elettrico

Il crossover a zero emissioni sarà dotato di pacchi batteria fino a 120 kW. Il powertrain sarà realizzato con architettura a doppio motore e garantirà tra 600 e 700 CV (447-521 kW), di conseguenza però il peso potrebbe superare i 2.000 kg, non proprio come le auto Lotus a cui siamo stati abituati negli ultimi anni.

L'ultimo teaser di Lotus si aggiunge agli altri video già rilasciati, che insieme hanno rivelato davvero molti dettagli riguardo il design della Type 132, insieme alle immagini dei brevetti trapelate. Il crossover sarà dotato di un design molto sportivo nella parte anteriore che presenterà alcune "pinne aerodinamiche" attive che porteranno l'aria nei condotti del cofano, probabilmente per aumentare la deportanza.

La parte posteriore non sarà invece così aggressiva come l'anteriore, con l'illuminazione incassata sopra a un diffusore angolare. Le immagini del brevetto mostrano anche che il crossover sarà equipaggiato con una configurazione interna a quattro posti di base, ma sarà possibile opzionare anche l'interno a cinque posti. Non resta che attendere il debutto ufficiale previsto la prossima settimana.