La prima Lotus Emira col motore a quattro cilindri marchiato AMG da 365 CV si chiama, come da tradizione, First Edition ed è ordinabile a partire dall'8 aprile 2022. Il prezzo in Germania parte da 87.995 euro (71.995 sterline nel Regno Unito) e le prime consegne sono previste la fine del 2022.

Parliamo dell'ultima sportiva Lotus col motore a benzina che chiude un'epoca per lasciare posto alla nuova era elettrica che inizierà il 29 marzo 2022 con la presentazione del SUV a zero emissioni "Type 132". Il cuore pulsante della Lotus Emira First Edition è il noto 2.0 quattro cilindri siglato M139 che già muove le varie Mercedes-AMG A 45, CLA 45 e GLA 45, anche in versione potenziata "S" che arriva a 421 CV.

Piccole differenze per riconoscerla

Rispetto alla Emira V6, questa nuova "four-cylinder" in versione di lancio First Edition si distingue per l'esclusivo cofano motore posteriore e per il logo sul montante di coda, oltre che per i cerchi in lega da 20" diamantati con razze a V. Di serie sono anche le pinze freno colorate (rosso nero, giallo o argento) e griffate Lotus. I colori della carrozzeria sono sei a scelta.

I fari a LED si sommano poi ai terminali di scarico in titanio, gli specchietti ripiegabili elettricamente e riscaldabili, i sensori di parcheggio posteriori e il pacchetto Lower Pack che prevede la finitura in nero lucido per le alette e lo splitter anteriore, le bandelle laterali e il diffusore di coda.

Dotazione completa per la First Edition

All'interno si possono avere sette diversi colori di rivestimenti in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto che fanno il paio con inserti in cromo satinato e i battitacco con logo Lotus. I sedili riscaldabili e regolabili su 12 posizioni hanno anche due memorie collegate agli specchietti retrovisori. Nella dotazione standard della Emira First Edition quattro cilindri ci sono anche il cruise control, il climatizzatore, l'accensione senza chiave, i controlli vocali e la selezione della modalità di guida.

Non manca poi l'impianto audio premium da 340W sviluppato con KEF, lo schermo touch centrale da 10,25" con connessione Apple CarPlay e Android Auto e la strumentazione digitale su display da 12,3". Gli altri pacchetti inclusi nella First Edition sono il Lotus Drivers Pack che permetre di scegliere tra sospensioni Tour e Sport e tra pneumatici Goodyear Eagle F1 Supersport o Michelin Pilot Sport Cup 2, il Track Mode ESP, il Design Pack e il Convenience Pack.

Prestazioni vicine alla V6

Le prestazioni della Lotus Emira quattro cilindri turbo non sono troppo lontane da quelle della V6. Grazie al motore da 365 CV e 430 Nm abbinato al cambio automatico doppia frizione 8 marce sviluppato con AMG e adattato alla trazione posteriore la due posti britannica è in grado di raggiungere i 283 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi.

La versione d'accesso della Emira a quattro cilindri, che arriverà negli showroom nella primavera del 2023, avrà un prezzo base inglese di 59.995 sterline contro le 71.995 della First Edition. La Lotus Emira V6 in allestimento base sarà invece lanciata a gennaio 2023 e costerà in Germania 81.995 euro (64.995 sterline nel Regno Unito).