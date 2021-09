L’ultima sportiva Lotus equipaggiata esclusivamente con un motore termico, la Emira, dopo la presentazione avvenuta lo scorso luglio è stata svelata dal marchio di Norfolk nelle sue specifiche complete.

Il nuovo modello sostituirà contemporaneamente le Elise, Exige e la più grande Evora nella gamma del costruttore inglese e sarà disponibile inizialmente nella versione V6 First Edition a un prezzo di circa 100mila euro.

Motore sovralimentato da 405 CV

L’esclusiva edizione prevista per il lancio sul mercato monta un motore Toyota V6 da 3,5 litri, sovralimentato tramite un compressore volumetrico Edelbrock 1740 in grado di sviluppare una potenza di 405 CV, con valori di coppia differenti a seconda del tipo di trasmissione adottata.

La versione con cambio manuale eroga una coppia di 420 Nm, mentre quella automatica sopporta 10 Nm in più per un totale di 430 Nm. Le performance del propulsore garantiscono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi per la variante automatica, un decimo in meno rispetto a quella dotata di cambio manuale, e una velocità massima di 290 km/h.

Disponibile in sei tonalità di carrozzeria

La V6 First Edition comprende cerchi in lega da 20” diamantati con finitura bicolore e optional in nero lucido o argento senza costi aggiuntivi, oltre a pinze dei freni dedicate a marchio Lotus e un sistema di monitoraggio di pressione degli pneumatici di serie.

La supercar inglese sarà disponibile nel colore di lancio Seneca Blue e nelle tonalità di carrozzeria Hethel Yellow, Magma Red, Shadow Grey, Nimbus Grey e Dark Verdant, a cui se ne aggiungeranno altre nel 2022. Altra caratteristica distintiva è la presenza del Lower Black Pack che aggiunge elementi in nero lucido per prese d’aria anteriori, splitter frontale, minigonne laterali e diffusore posteriore.

Allestimenti optional specifici

Per i più esigenti sarà possibile equipaggiare l’auto con il Drivers Pack che dà la possibilità al cliente di scegliere una configurazione delle sospensioni Sport o Tour con pneumatici Goodyear Eagle F1 Supersport, in alternativa alle gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 (in esclusiva per le sospensioni Sport).

Lotus ha anche sviluppato un Design Pack che comprende pedaliera sportiva, vetri oscurati, cielo rivestito in Alcantara nera e pinze dei freni verniciate in tonalità gialla, rossa, argento o nera. Il Convenience Pack aggiungerà sensori di parcheggio anteriori e posteriori, una telecamera per la retromarcia, rete portaoggetti posteriore, specchietti elettrocromici e tergicristalli automatici.

Consegne dalla primavera del 2022

Al momento la Casa inglese non ha ancora fornito informazioni ufficiali sul listino prezzi della Emira per il mercato italiano, ma presto il configuratore online Lotus dovrebbe mostrarli. Il prezzo della First Edition potrebbe avvicinarsi ai 100mila euro visto che in Germania l'auto sarà venduta a 95.995 euro.

La nuova sportiva a motore centrale sarà consegnata ai clienti a partire alla primavera del 2022, mentre per la "entry-level" equipaggiata con un motore turbo a quattro cilindri AMG in versione First Edition bisognerà aspettare l'autunno dell'anno prossimo.