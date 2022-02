Lotus si è imbarcata per un viaggio che rivoluzionerà nel profondo tutta la sua gamma, abbandonando le varie Elise, Exige ed Evora per passare poi a una mobilità 100% elettrica, dando l'addio ai motori endotermici con la Emira. Dopo di lei nessuna Lotus farà più rumore e la prima auto della nuova era sarà la Evija, hypercar emissioni zero da 2.000 CV.

Ci sarà poi la collaborazione con Alpine, per produrre l'erede a batterie della A110 da presentare nel 2026. Un futuro ricco di sfide alle quali si aggiunge un nuovo capitolo: l'apertura di una nuova divisione dedicata alla creazione di vetture uniche, nate dalle indicazioni dei clienti. Un reparto per le one-off, come già avviene in molte Case di lusso, dall'Inghilterra alla Motor Valley.

Auto uniche

La responsabilità del reparto Lotus Advanced Performance è stata data a Simon Lane, new entry Lotus arrivato dalla divisione Q by Aston Martin, dedicata proprio alla personalizzazione senza limiti delle vetture Gaydon. Secondo la Casa il nuovo reparto la aiuterà a "salire di livello", per combattere ad armi pari con gli altri brand sportivi sparsi in tutto il Globo.

Poco altro si sa della nuova divisione, ma da Hethel hanno spiegato che ci saranno differenti servizi per i clienti, dalla creazione di prodotti esclusivi marchiati Lotus, versioni in edizione limitata di modelli esistenti, auto personalizzate fino al minimo dettaglio e anche bolidi destinati unicamente alla pista.

Lotus Evija

"Sono sempre stato un fan di Lotus, e questo deve essere uno dei ruoli più eccitanti nell'industria automobilistica in questo momento - un foglio bianco e l'opportunità di lanciare una divisione completamente nuova all'interno del marchio automobilistico più ambizioso del mondo" ha commentato Simon Lane. "Il team di LAP e io abbiamo alcune idee fantastiche e veramente innovative".

Non si sa se l'opera di personalizzazione sarà dedicata ai nuovi modelli o se anche a quelli ormai fuori produzione, a partire dalle appena pensionate Elise, Exige ed Evora.

Lotus Emira

C'è già la prima?

Per annunciare la nascita della divisione Lotus Advanced Performance la Casa ha pubblicato una foto che ritrae un immenso alettone piazzato su un'auto da corsa, con tratti somatici simili a quelli di una monoposto da Formula 1 d'altri tempi. Non si sa se si tratta solo di un teaser generico o del primo progetto del reparto personalizzazioni di Hethel. Tutto quello che sappiamo è che la foto - per citare il comunicato - "allude a un futuro progetto emozionante".