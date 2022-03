Era il 2019 quando al Salone di Ginevra Aston Martin mostrava la sua gamma del futuro: Valkyrie, Valhalla e Vanquish. La prima hypercar è in fase di consegna proprio in questi mesi, mentre la seconda arriverà nel 2024. Che ne è stato dalla Vanquish? Originariamente prevista con motore V6 sviluppato internamente da Aston Martin, la supercar “entry level” avrà un propulsore ibrido Mercedes per sfidare la Ferrari 296 GTB.

Ibrida col V8

A mettere insieme rumors e ipotesi sulla Vanquish è Autocar che sottolinea come il nuovo modello potrebbe adottare un nome completamente diverso. L’arrivo sul mercato dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2023 e si tratterà sicuramente di una supercar ibrida dato che Aston Martin ha già annunciato che entro il 2025 tutti i suoi modelli saranno elettrificati.

Aston Martin Vanquish Vision Concept

Riguardo al motore, la Casa interrotto lo sviluppo del proprio 3 litri V6 e dovrebbe adottare il 4 litri biturbo V8 di Mercedes-AMG abbinato ad un’unità elettrica. Ricordiamo che anche la Valhalla utilizza questo stesso propulsore, in particolare nella configurazione più potente da 730 CV dell’AMG GT Black Series.

Per la futura Vanquish, invece, potrebbe essere usare la variante da circa 630 CV dell’AMG GT 63 Coupé4. A questa potrebbe unirsi un motore elettrico da 200 CV per arrivare agli 830 CV complessivi della 296 GTB.

Una vera gran turismo

Nonostante il powertrain complesso, l’Aston Martin dovrebbe pesare meno di 1.500 kg grazie ad una struttura interamente in fibra di carbonio. Inoltre, per rendere più aggressiva l’aerodinamica sarebbe previsto un pacchetto speciale ispirato a quello equipaggiato dalla Valkyrie AMR Pro.

La Vanquish di base, comunque, manterrà un’impostazione da gran turismo pura, senza ricercare ossessivamente la prestazione da pista. A tal proposito, l’esperienza di bordo rimarrà molto curata con rivestimenti di qualità e una nuova generazione di infotainment.

Infine, Aston Martin prevede un campionato monomarca con protagonista proprio questo nuovo modello.