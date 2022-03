Non sempre le promozioni di marzo riguardano finanziamenti rateali: ci sono infatti anche sconti sul listino, legati a particolari condizioni.

Un esempio è l'offerta sulla Honda HR-V e:HEV Full Hybrid, in allestimento Elegance e con cambio eCVT: il prezzo di listino iniziale di 31.300 euro scende a 28.300 euro, quindi con 3.000 euro di sconto.

Per ottenere questo importo, è neccessaria la permuta o la rottamazione di una vettura di proprietà; inoltre, è disponibile l’offerta promo gratuita per ottenere fino a 8 anni di garanzia estesa.

L’offerta del listino scontato permette l’acquisto della vettura versando il totale dell’importo, ma è anche possibile accedere a finanziamenti esterni, dilazionando così la spesa.

Vantaggi

L’Hybrid Bonus di Honda consente uno sconto interessante sul listino, pari a 3.000 euro, per un modello attuale come la HR-V, SUV coupé dotato del benzina 1.5 iVTEC e di due motori elettrici in grado di selezionare automaticamente la modalità di guida ottimale.

Interessante anche l’offerta sulla garanzia estesa, che può essere un valore aggiunto anche in caso di adesione ad un finanziamento privato esterno.

Svantaggi

Ci sono Case che offrono sconti superiori: è vero che mancano gli incentivi statali, ma non mancano offerte più alte in questa categoria, considerando anche la necessità di disporre comunque di una vettura in permuta. Il modello scelto come esempio è quello alla base della gamma.

In sintesi