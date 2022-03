La Toyota Aygo X è da poco disponibile per gli ordini ma per vederla sulle strade del Bel Paese basterà attendere il 10 maggio quando, ad Avola, la nuova piccola ad assetto rialzato della Casa giapponese accompagnerà i ciclisti che animeranno il Giro d'Italia 2022, dopo le prime 3 tappe previste in Ungheria.

Un'occasione per mostrarsi dal vivo in veste di auto ufficiale della corsa rosa, giunta alla sua centocinquesima edizione, assieme ad altri modelli - tutti ibridi - firmati Toyota.

Giro a basse emissioni

Al fianco della Aygo X ci sarà un'altra grande novità: la Toyota bZ4X, la prima auto elettrica della 3 Ellissi, la cui commercializzazione in Italia è prevista per l'autunno del 2022. Un modello strategico per la Casa, primo di una lunga serie di novità a batteria in arrivo da qui al 2030.

Toyota Aygo X Toyota bZ4X

Elettrico grande protagonista della strategia Toyota, ma non solo: sempre al fianco della carovana rosa ci sarà anche la Toyota Mirai, seconda generazione della berlina a idrogeno, mossa da un powertrain elettrico alimentato da fuel cell. Un sistema sul quale la Casa giapponese crede da tempo e che intende continuare a sviluppare, passando anche attraverso nuove soluzioni meccaniche e tecniche, per abbattere le emissioni esplorando più strade.

Toyota Mirai

Se infatti l'elettrico è ormai sempre più in voga, con numerosi costruttori ad adottarlo per i loro modelli, per Toyota la filosofia "beyond Zero" (oltre lo zero) vuole esplorare differenti tipologie di trazione. Una trazione completamente elettrificata che vedrà al Giro 2022 anche la Toyota RAV4 sia in versione full hybrid sia con powertrain plug-in, assieme alla Corolla Hybrid Touring Sports. Modelli già presenti lo scorso anno e capaci di percorrere il 50% dell'intero tragitto in modalità emissioni zero.

Toyota RAV4 Adventure Toyota Corolla Touring Sports

"È una partnership che si rinnova e in linea con la nostra visione Beyond Zero, che mira alla realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva" ha commentato Luigi Ksawery Luca’, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia, aggiungendo "È per noi un grande onore poter mettere a disposizione la nostra flotta elettrificata, contribuendo a rendere il Giro ancora più sostenibile e rispettoso dell’ambiente".

