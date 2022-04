Il Gruppo Volkswagen ha avviato una campagna di richiamo mondiale per oltre 111.000 auto dei marchi Audi, Cupra, Seat, Skoda e Volkswagen prodotte tra il 2020 e il 2022. Il problema da risolvere con il richiamo della vettura nelle officine autorizzate riguarda la rimozione del coperchio motore che in alcuni casi potrebbe portare a un incendio.

Nello specifico il difetto da correggere in officina è l'eventuale allentamento della copertura del motore che potrebbe entrare in contatto con le superfici più calde del vano motore (ad esempio il turbocompressore) e provocare un incendio. Secondo la KBA, l'autorità federale tedesca dei trasporti, i casi d'incendio riportati in Germania per questo motivo sono stati 16.

Secondo Automotive News Europe il problema riguarderebbe modelli con motorizzazione ibrida plug-in, ma i dati forniti da KBA citano anche vetture non elettrificate come Audi TT, Cupra e Seat Ateca, Skoda Kodiaq e Volkswagen T-Roc.

Rimanere in attesa di comunicazioni ufficiali

Scendendo un po' più nel dettaglio occorre ricordare che le auto del Gruppo Volkswagen sottoposte a questo nuovo richiamo per rischio incendio sono 111.321 in tutto il mondo, ma al momento non è disponibile un numero esatto delle auto vendute in Italia e coinvolte dal richiamo.

Ai clienti che già guidano uno dei modelli elencati qui sotto consigliamo, come per tutti gli altri richiami, di attendere l'eventuale comunicazione ufficiale della Casa automobilistica (via PEC o raccomandata) che li invita a presentarsi al service partner più vicino per l'intervento di officina.

Questi i modelli e i numeri ufficiali del richiamo secondo il sito del KBA tedesco: