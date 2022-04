Spesso riusciamo a riconoscere prototipi e muletti in fase di test. Anche se camuffati con teli e pannelli, in tanti casi è semplice immaginare che modello si nasconda. A volte, però, come nel caso di questa strana Volkswagen Tiguan, rimaniamo molto più dubbiosi.

Non è chiaro a cosa stia lavorando la Casa di Wolfsburg, ma è possibile che si tratti di un nuovo modello elettrico. Proviamo a scoprire i vari indizi e a formulare qualche ipotesi.

Un nuovo SUV a batteria

La Volkswagen delle foto spia scattate in Svezia è chiaramente una Tiguan (probabilmente in versione Allspace a 7 posti), ma la sua carrozzeria è stata trasformata come base di un modello inedito. Vista di fianco, l’auto mostra un montante B di dimensioni maggiori e un passo più lungo rispetto ad una normale Tiguan.

In più, il muletto monta dei paraurti e delle minigonne provvisorie, le quali sembrano essere molto larghe. L’indizio più importante, però, riguarda il posteriore dove si nota l’assenza dei terminali di scarico.

Da qui possiamo dedurre che si tratti di un modello elettrico ancora nelle primissime fasi di sviluppo e di test.

Alcune ipotesi

L’ipotesi più semplice sarebbe pensare ad una Tiguan elettrica, ma Volkswagen ha già ammesso nel marzo 2021 che la nuova generazione del SUV avrebbe mantenuto motori termici e varianti ibride plug-in. È più probabile, invece, che la Casa tedesca stia lavorando ad un SUV posizionato più in basso rispetto alla ID.4 e con forme più spigolose.

Il fatto che gli ingegneri stiano usando una Tiguan induce a pensare che il modello sarà costruito sulla stessa piattaforma MQB.

In alternativa, è possibile che sotto a questo prototipo si celi un modello di un altro marchio del Gruppo Volkswagen. Il riferimento è a Skoda che recentemente ha pubblicato un teaser annunciato un crossover elettrico più compatto dell’Enyaq in arrivo nei prossimi mesi. Al tempo stesso, potrebbe trattarsi anche di un SUV di brand come Seat o Audi. Non resta che aspettare nuovi avvistamenti per scoprire nuovi dettagli.