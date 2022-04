Le promozioni del mese di aprile si aprono con qualche dubbio sull’immediato futuro, tra novità sanitarie, vicende belliche e crisi dei semiconduttori, dell’energia e delle materie prime.

Opel ci mostra un’offerta sulla Corsa che è un po’ il segno dei tempi: la vettura si può configurare e ordinare online, si può cercare tra le vetture già in pronta consegna per non aspettare troppo, e la scadenza è breve, il prossimo 6 aprile.

Le proposte sono su vari modelli di Opel Corsa: ad esempio, su un modello economico come la Opel Corsa Edition 5 Porte 1.2 75 CV con cambio manuale a 5 porte.

La formula, comunque, è sempre quella dello Speciale Voucher, da scaricare dal sito web, con permuta o rottamazione: a variare sono soprattutto gli importi di anticipo e rate del finanziamento Scelta Opel.

In questo caso specifico, il listino di 15.100 euro scende a 13.200 euro; non è previsto anticipo, mentre dopo un mese si paga la prima di 35 rate mensili da 241,08 euro (TAN 7,49%, TAEG 9,44%). Al termine, la rata finale ammonta a 8.590,25 euro, per un massimo di 30.000 km.

Con l’offerta si ottiene la formula Flexcare Silver per i tre anni di rate: estensione di garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria. In più, se si richiede un preventivo online, si ottendono 1.250 euro di sconto aggiuntivo.

Vantaggi

Considerando il prezzo iniziale non elevatissimo per questa Corsa a benzina, l’offerta proposta da Opel presenta numerosi vantaggi, a cominciare dallo sconto iniziale, ulteriormente incrementabile con il preventivo online.

Sono fattori positivi anche l’assenza di anticipo, le rate inferiori ai 250 euro anche includendo le spese di incasso, e il completo servizio di manutenzione e garanzia compreso nel prezzo.

Svantaggi

E’ richiesta una vettura in permuta o da rottamare; inoltre la scadenza è molto ravvicinata, sebbene più o meno Opel proponga sempre offerte con la formula Speciale Voucher. Il tasso di interesse è un po’ più alto rispetto a pochi mesi fa.

In sintesi