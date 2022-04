Quando la seconda mano ti da una mano. Con le vendite di automobili nuove rattrappite su se stesse, il mercato dell'usato registra quello che, con un termine ancora più usato, non può che definirsi un vero e proprio boom. Anche se, per l'occasione, occorre parecchia. cautela nel valutare le vetture d'occasione.

Una prima cifra spiega tutto: in Italia nei primi tre mesi del 2022 i passaggi di proprietà sono stati 1.205.939 (+34,9%), una cifra che, dopo l'ennesima debacle delle immatricolazioni a marzo (-29,7%), è superiore alle stime di vendita del nuovo (1.130.000 unità) per l'intero 2022. Ma ci sono altri dati ed elementi di fatto che inquadrano il fenomeno, vediamoli:

Le cifre dell'usato

A marzo, secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i passaggi di proprietà, al lordo delle minivolture (le vendite dell'auto a un concessionario), sono stati 450.846, in crescita del 35,9% sullo stesso mese dell'anno precedente.

Per trovare nella serie storica un numero più alto bisogna tornare indietro al 2017, con 460.814 passaggi, ma in aumento del 6% annuo. Il che testimonia come marzo sia un mese storicamente favorevole per la compravendita di vetture d'occasione.

Il +35,9% di marzo segna il terzo mese consecutivo di incremento oltre il 30%, dopo gennaio (406.956 trasferimenti di proprietà, +34,29%) e febbraio (348.137, +34,29%), e a seguire un ultimo quadrimestre del 2021 caratterizzato da un costante segno meno.

Nel 2021, secondo l'ultimo report affidabile in materia, quello di Autoscout24, i passaggi di proprietà di auto usate sono aumentati del +13,2%, pari a 3.032.192 atti. Il che significa che, seguendo il trend del primo trimestre, i passaggi di proprietà potrebbero surclassare quest'ultima cifra e arrivare per fine 2022 a quasi 5 milioni. Attenzione però: secondo molti osservatori, il mercato si sta saturando e trovare vetture d'occasione in condizioni ottimali diventa sempre più complicato.

Boom auto usate, i motivi

Le ragioni di questa corsa all'usato sono nella sequela di maledizioni e contraddizioni che ha colpito negli ultimi anni l'automotive. Basta un rapido e superficiale elenco per rendersene conto: pandemia, crisi dei chip, normativa asfissiante, rincari delle materie prime, blocco totale o parziale della logistica, inflazione, attesa ridondante degli incentivi e, da ultimo, glieffetti di una guerra odiosa e vigliacca.

Morale: le vetture nuove arrivano con il contagocce e, spesso, è possibile soltanto ordinarle mettendo in cantiere tempi-matusalemme di consegna. Chi ha bisogno di un'auto in tempi rapidi la cerca d'occasione e, con un'auto di seconda mano non troppo anziana, trova a parità di budget veicoli con migliori dotazioni e di segmento superiore.

Vantaggi

Il primo vantaggio generalizzato del usato-boom è nel far muovere il volano dell'economia nel segmento automotive. C'è poi da considerare che con le vetture di occasione si realizza, almeno parzialmente quell'effetto di sostituzione che contribuisce allo svecchiamento del parco circolante. Sempre dai dati di Autoscout24, emerge infatti che chi è alla ricerca di un’auto di seconda mano, infatti, sostituirebbe l’attuale vettura, che ha in media circa 11,6 anni (per il 42% supera i 15), con una di 5,9 anni.

Svantaggi

Da altre analisi empiriche (nelle compravendite da privati è difficile trovare una base statistica) risulta però una serie di problematiche. Innanzitutto, l'aumento dei prezzi (+21% a dicembre scorso, +7% nel 2021), con picchi nei segmenti più richiesti (A e B) e valutazioni spesso impazzite che sfuggono ai consueti criteri di determinazione oggettiva del prezzo.

È in atto una sorta di fenomeni di accaparramento, con l'offerta che si stringe sempre di più a fronte di una domanda crescente. Occhio quindi ai bidoni venduti a peso d'oro, ai contachilometri scalati illegalmente e maggior attenzione alle consuete cautele da applicare nell'acquisto di un'auto d'occasione.

Vista la rilevanza del fenomeno, Motor1.com nelle prossime settimane arricchirà la sua offerta informativa con dati, analisi, "dritte" e esperienze singole sul mercato dell'usato. E quindi, come ormai si usa dire in questi casi, stay tuned su Motor1.com!