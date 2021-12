Amate giocare in borsa e vi divertite con investimenti - anche micro - per provare ad arrotondare lo stipendio? Secondo Jim Bianco, presidente della società di ricerche di mercato e intervistato dalla CNBC, il miglior investimento del 2021 è stato avere un'auto parcheggiata in garage.

Quello delle auto usate infatti è un mercato in costante crescita, con i prezzi in ascesa per la gioia di chi vende, mentre chi deve comprare di certo non festeggia. La causa dell'aumento delle quotazioni è quello che pensate: la crisi dei chip che "taglia" la produzione di auto nuove, la difficoltà di portarsi a casa un modello fresco di produzione e il ricorso al mercato dell'usato per cambiare auto.

Meglio dei bitcoin

Commentando l'andamento del mercato Jim Bianco ha sottolineato come

Negli ultimi quattro mesi, i prezzi delle auto usate sono saliti del 20% . Una crescita superiore a quella dell'indice S&P, ma anche a quella del bitcoin. A partire dal 15 dicembre, l'ultima serie di dati che abbiamo, stanno accelerando sempre più in alto. Non si vede ancora il picco, almeno per ora

Per chi non lo sapesse il bitcon, la più famosa tra le criptovalute esistenti, da sempre registra impennate e crolli repentini e negli ultimi 6 mesi è passato da quasi 29 mila dollari agli attuali 43 mila, passando per un picco di 58 dollari.

Una corsa forsennata che per quanto riguarda le auto usate non si basa su mera speculazione ma su un effettivo bisogno del mercato. E che oltre al valore dell'auto vede crescere anche gli importi delle assicurazioni: non di rato infatti nei recenti rinnovi si è visto crescere il premio per l'aumento (o anche la sola tenuta) del valore dell'auto.

Quanto è cresciuto

Secondo le rivelazioni nel mercato statunitense il prezzo medio per un'auto nuova a novembre è stato di 46.320 dollari, mentre quello di un'usata ha raggiunto i 27.569 dollari, un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

"Ha tutte le caratteristiche di una bolla" ha commentato Bianco "Le auto usate dovrebbero essere beni che si svalutano. Non dovrebbero salire di prezzo. Eppure, quest'anno sono cresciuti del 49%""

Un trend che dovrebbe terminare a breve, anche se il protrarsi della crisi dei chip e le forti ripercussioni sul mercato del nuovo potrebbero portare a ulteriori aumenti.