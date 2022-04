Continua il crollo delle immatricolazioni auto in Italia, con marzo 2022 chiuso a quota 119.497 auto vendute, pari a un -29,7% rispetto a 12 mesi fa. "Persi" quindi circa 50.000 contratti, col primo trimestre del 2022 che conta un totale di 338.258 unità, a -24,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Un conto pesante in quanto, come evidenziato dalla Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri) i primi 3 mesi dell'anno solitamente pesano per il 30% dell'immatricolato annuale. Secondo i calcoli (chiaramente non attendibili) di questo passo il 2022 si chiuderebbe con 1.130.000 immatricolazioni, -22% circa se confrontato col 2021.

Un continuo rosso del mercato che attende gli incentivi auto, come sottolineato da Michele Crisci, presidente Unrae:

Gli annunci e la conseguente aspettativa degli incentivi stanno di fatto paralizzando il mercato ormai da mesi e, se il Governo non provvede a emanare con urgenza il decreto attuativo che li rende fruibili, si rischia di aggravare e prolungare ulteriormente la crisi delle immatricolazioni

Incentivi auto 2022 che, stando alle ultime voci, dovrebbero essere varati mercoledì prossimo, per dare la tanto attesa boccata d'ossigeno al comparto automotive. C'è poi anche la questione tempi di attesa, sempre più prolungati a causa della crisi dei chip e ucraina, tema sul quale Crisci è tornato dicendo

Il prolungamento a 360 giorni dei termini di consegna è un provvedimento indispensabile per ovviare ai problemi ormai endemici delle catene di fornitura internazionali, aggravati dal conflitto in Ucraina, che costringono le Case automobilistiche a rallentare la produzione e ritardare le consegne. È necessario inoltre che il decreto attuativo non escluda dai sostegni all’acquisto nessuno dei soggetti interessati, comprendendo quindi oltre alle persone fisiche anche le persone giuridiche (aziende e società di noleggio) e non imponga tetti di prezzo ribassati rispetto agli incentivi precedenti, che avevano dimostrato tutta la loro efficacia

Cresce l'usato

In netta controtendenza il mercato delle auto usate, che a marzo 2022 cresce ancora (+35,9%) per un totale di 450.846 passaggi di proprietà (al lordo delle minivolture). Il totale del primo trimestre 2022 arriva così a 1.205.393 e una crescita del 34,9%.

Le alimentazioni più vendute

Complici anche i prezzi alla pompa sempre più alti (calmierati da un taglio delle accise valido fino a fine aprile) benzina e diesel continuano a perdere quote di mercato, con decremento pari a -37,1 per la "verde" e -42,3% per il gasolio.

Il segno meno riguarda (pesantemente) anche le auto a metano, che rispetto a marzo 2021 crollano del 71,1%, mentre le mild hybrid fanno segnare un -23,7%. Infine le elettriche calano vistosamente: -37,2%

A crescere sono le auto full hybrid (+5%) e le GPL (+9,1%)

Auto benzina: 27.472 (-37,1%)

Auto diesel: 15.443 (-42,3%)

Auto Gpl: 10.835 (+9,1%)

Auto metano: 1.075 (-71,1%)

Auto ibride full hybrid: 9.371 (+5,0%)

Auto ibride mild hybrid: 21.404 (-23,7%)

Auto ibride plug-in: 3.111 (+23,5%)

Auto elettriche: 3.102 (-31,0%)

Le auto a benzina più vendute a marzo 2022

Citroen C3

Citroen C3: 3.465 Peugeot 208: 2.125 Volkswagen T-Roc: 1.567 Opel Corsa: 1.551 Volkswagen T-Cross: 1.443 Dacia Sandero: 1.024 Citroen C3 Aircross: 988 Volkswagen Taigo: 978 Ford Ecosport: 977 Volkswagen Polo: 973

Le auto diesel più vendute a marzo 2022

Fiat 500X

Fiat 500X: 1.917 Citroen C3: 1.441 Jeep Compass: 1.124 Jeep Renegade: 958 Audi Q3: 951 Peugeot 3008: 932 Peugeot 2008: 840 Volkswagen Tiguan: 781 Ford Kuga: 776 Citroen C3 Aircross: 760

Le auto a GPL più vendute a marzo 2022

Dacia Duster

Dacia Duster: 2.251 Dacia Sandero: 1.995 Renault Captur: 1.513 Fiat Panda: 1.009 Renault Clio: 673 Dacia Jogger: 550 Lancia Ypsilon: 487 DR 5.0: 470 Kia Stonic: 292 Kia Picanto: 245

Le auto a metano più vendute a marzo 2022

Skoda Kamiq

Skoda Kamiq: 418 Seat Arona: 272 Volkswagen Polo: 151 Seat Ibiza: 119 Volkswagen Golf: 115 Volkswagen Up!: 79 Audi A3: 51 Seat Leon: 35 Skoda Scala: 31 Lancia Ypsilon: 18

Le auto ibride più vendute a marzo 2022

Fiat Panda

Fiat Panda: 9.131 Lancia Ypsilon: 3.103 Ford Puma: 2.568 Toyota Yaris: 2.452 Toyota Yaris Cross: 1.795 Kia Sportage: 1.180 Toyota C-HR: 1.106 Nissan Qashqai: 1.039 Fiat 500: 1.007 Hyundai Tucson: 786

Le auto plug-in più vendute a marzo 2022

Jeep Compass

Jeep Compass: 985 Jeep Renegade: 626 BMW X1: 321 Ford Kuga: 304 Volvo XC40: 285 Peugeot 3008: 264 Renault Captur: 210 Audi A3: 162 MINI Countryman: 152 BMW X3: 134

Le auto elettriche più vendute a marzo 2022

Tesla Model Y